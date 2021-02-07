Национальный театр Чехии потерял 250 миллионов крон

Национальный театр в 2020 году выпустил 519 спектаклей, 684 спектакля пришлось отменить. Сто спектаклей перенесли, но театру пришлось аннулировать более 118 тысяч билетов на сумму более 76 миллионов крон. Национальный театр оценивает общие финансовые потери в 250 миллионов крон.

Театр, как и другие сцены по всей стране, вынужден был отменить спектакли еще прошлой весной из-за мер правительства. Пресс-секретарь театра Томаш Станек заявил, что это самый долгий период времени с момента основания Национального театра, когда публика не может увидеть представления.

Из-за пандемии в бюджет театра, который на 2020 год составил почти 1,29 миллиарда крон, поступило почти на 231 миллион крон меньше доходов.

В 2020 году, после открытия Государственной оперы, театр рассчитывал на выручку в 379 миллионов крон, вклад учредителя составил 904 миллиона. Это значит, что Национальный театр способен самостоятельно зарабатывать почти 42% от общего бюджета. В нормальном режиме все отделения Национального театра вместе зарабатывают около 30 миллионов крон в месяц на билетах на представления.

Театры закрыты с начала этого года, и, по словам руководства ND, экономические потери повлияют на работу театра в ближайшие годы. Возвращение зрителей будет постепенным, в 2021 году театр не достигнет того же уровня заполняемости, который был до пандемии.

Во время первой волны пандемии Национальный театр занялся пошивом защитных масок, больница на Гомолке получила более 11 000 штук от ND. Театр запустил онлайн-программы, например, весной танцовщики выпускали короткие видео с упражнениями для желающих. Некоторые спектакли транслировались в прямом эфире по чешскому телевидению. Театр также выпускал образовательные программы, для школ с дистанционным обучением ND подготовил интерактивный онлайн-проект Volní jako ptáci (Свободны, как птицы). С января театр запустил канал подкастов.

В самом начале пандемии театр организовал кризисную команду, с декабря сотрудники регулярно сдают антигенные тесты на коронавирус. В период с 3 декабря по 20 января в ND провели 1843 теста, из них 26 были положительными, но после проведения ПЦР-тестов только 10 случаев подтвердились. В прошлом году в ND работало 1300 человек.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале.

Источник: ceskenoviny