Тестирование на коронавирус для сотрудников компаний может начаться в феврале

Тестирование персонала на коронавирус в чешских компаниях может начаться в феврале. Антигенные тесты будут оплачивать страховые компании, сообщил вице-президент Конфедерации промышленности и транспорта Ян Рафай.

Некоторые компании уже тестируют своих сотрудников, однако оплачивают тесты за свой счет. Летом прошлого года работодатели обращались к правительству с просьбой финансово поддержать проведение антигенных тестов среди персонала. Эта инициатива обсуждалась министерством здравоохранения. В ноябре прошлого года премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что государство сможет частично оплачивать тесты, но окончательного решения по этому вопросу принято не было. Сейчас договоренность есть, сказал Рафай. По его словам, начало тестирования на коронавирус в компаниях зависит от того, когда Минздрав доработает условия этой программы. В Чехии люди могут бесплатно проходить антигенный тест каждые три дня.

«Я настроен оптимистично. Если решение будет принято на следующей неделе, уже в феврале начнётся массовое тестирование в компаниях», — добавил он.

Тесты смогут проводить врачи-терапевты, а оплачивать тестирование будут медицинские страховые компании. По оценкам экспертов, будет проводиться от 200 тысяч до 250 тысяч тестов в день. Сейчас в стране проводится в общей сложности примерно 60 тысяч антигенных и ПЦР-тестов.

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Источник: novinky.cz