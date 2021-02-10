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Почти 26 тысяч предпринимателей в Чехии прекратили работу в январе 2021 года

Почти 26 тысяч предпринимателей в Чехии прекратили работу в январе 2021 года

420on.cz 239 1
По сравнению с первым месяцем 2020 года в январе этого года количество индивидуальных предпринимателей, которые прекратили или приостановили свою деятельность, увеличилось на 50% — до 25 534. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 10 февраля компанией Bisnode.
Фото: Depositphotos
Почти 26 тысяч предпринимателей в Чехии прекратили работу в январе 2021 года

В общей сложности в прошлом году приостановили свою деятельность 100 тысяч ИП, что на 40% больше, чем в 2019 году.

«Неблагоприятная тенденция сохраняется и в этом году. Предприниматели все чаще сталкиваются с проблемами, и у них заканчиваются силы и ресурсы, — сказала аналитик Петра Штепанова. — Основная причина – это длительная изоляция, которая в основном затрагивает сегмент общественного питания, гостиничный бизнес, сферы туризма, розничной торговли и услуг, однако также серьезно пострадали связанные области».

В январе 2021 года в сфере общественного питания прекратили свою деятельность 1470 чешских предпринимателей. Это на 46% больше, чем год назад. В розничной торговле в неспециализированных магазинах 1486 самозанятых лиц перестали заниматься бизнесом (на 20% больше, чем в январе 2020 года). 844 владельца косметических салонов и парикмахерских в январе также приостановили свою деятельность (+30%).

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Источник: novinky.cz

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Темы
индивидуальный предприниматель Чехия банкротство коронавирус статистика рестораны
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