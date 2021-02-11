Биткоин потребляет в два раза больше электричества, чем целая Чехия

Самая известная криптовалюта — биткоин — потребляет примерно вдвое больше электроэнергии в год, чем Чешская Республика. Эти данные содержатся в исследовании Кембриджского университета, о котором в среду сообщил новостной сервер BBC. Если бы биткоин был государством, он был бы одним из 30-ти крупнейших потребителей электроэнергии.

Биткоин появился в 2009 году, но в последние годы он пользуются большей популярностью, чем в первые годы его создания. Валюта была разработана таким образом, чтобы на нее не могло повлиять ни правительство, ни центральный банк любой страны. Ее производит сеть компьютеров со специализированным обеспечением, запрограммированным на выпуск новых монет с постоянной, но снижающейся скоростью. Ожидается, что количество монет в обращении к 2140 году достигнет в конечном итоге цифры в 21 миллион.

Биткоины создаются следующим образом: компьютер решает сложные математические алгоритмы, а его владелец получает вознаграждение в виде биткоинов за их решение. Этот процесс называется майнингом (от англ. mining — добыча полезных ископаемых). Майнинг криптовалюты требует очень много электроэнергии.

Сотрудники Кембриджского университета сообщили, что самая известная криптовалюта потребляет около 121,36 тераватт-часов (ТВт-ч) электроэнергии. Разработанное учеными программное обеспечение оценивает потребление электроэнергии с помощью криптовалюты. Исследование показывает, что биткоин постепенно догоняет Норвегию, которой требуется 122,20 ТВт-ч в год. Для сравнения: Чешская Республика потребляет 62,34 ТВтч в год, а АЭС Темелин и Дукованы в прошлом году произвели 30,05 ТВтч.

Электроэнергии, которую биткоин потребляет ежегодно, хватит для работы всех чайников в Британии на протяжении 27 лет.

Цена биткоина на этой неделе превысила границу в 48 тысяч долларов (1,02 миллиона крон). Росту значительно способствовала новость о том, что американская компания Tesla купила биткоины на 1,5 миллиарда долларов и начнет принимать цифровую валюту в качестве оплаты за свои автомобили.

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Источник: novinky.cz