Чешская экономика потеряла сотни миллиардов крон из-за пандемии

В прошлом году чешская экономика упала на рекордные 5,6%. Пандемия коронавируса за год лишила Чехию сотен миллиардов крон и десятков тысяч рабочих мест. Сильнее всего пострадала сфера услуг. По оценкам экономистов, экономика Чешской Республики сможет восстановиться не раньше 2022 года, возможно, только в 2023 году.

«Пандемия привела к самому резкому экономическому спаду с 1991 года, когда экономика претерпевала переход от социализма к рыночной экономике. Можно приблизительно оценить, что пандемия лишила нас от 300 до 350 миллиардов крон и 80 000 рабочих мест», — прокомментировал ситуацию главный экономист Deloitte Дэвид Марек.

По его мнению, из-за пандемии на второй план отошли некоторые важные темы, например, качество образования, устойчивость пенсионной системы и поддержка исследований и разработок.

Хелена Горска, главный экономист Raiffeisenbank, сообщила, что чешская экономика недополучила 299 миллиардов крон добавленной стоимости в 2020 году.

По данным Министерства финансов, более сильному экономическому спаду препятствовали жесткие антикризисные экономические меры, которые на конец января 2021 года превысили 300 миллиардов чешских крон — государство выплатило 150 миллиардов чешских крон непосредственно домашним хозяйствам, предпринимателям и компаниям.

«Чешской экономике особенно помогло во второй половине прошлого года то, что ключевые рынки для внутреннего экспорта, во главе с Германией, не были так фундаментально парализованы пандемией, как весной», — сказал Лукаш Кованда, главный экономист банка Trinity.

По словам главного экономиста UniCredit Bank Павла Собишека, в прошлом году чешская экономика потеряла 420 миллиардов крон добавленной стоимости, а в первом квартале этого года может потерять еще 200 миллиардов крон. «Несмотря на все негативные моменты, я ожидаю, что чешская экономика начнет расти в этом году и к концу следующего года выйдет на уровень до пандемии», — сказал он.

Он отметил, что некоторые последствия пандемии проявятся позже и не будут такими очевидными. По его мнению, на потенциале экономического роста отразится тот факт, что люди не имеют возможности встречаться и обсуждать проблемы компаний и планы на будущее. Это приведет к потере социального капитала и отразится на росте экономики.

Аналитик Natland Петр Бартоц подсчитал, что 1 марта, ровно спустя год после начала пандемии, ВВП будет на 377,6 миллиарда крон меньше, чем 1 марта прошлого года.

«К тому же, ВВП будет на 480 миллиардов крон меньше, чем могло бы быть без Covid-19. В расчете на душу населения (включая младенцев) экономика сократилась на 45 000 чешских крон», — сказал он.

Даже если с 1 марта экономика снова начнет расти с «доковидной» скоростью 1,8%, то потребуется время до февраля 2025 года, чтобы вернуться к уровню, на котором чешская экономика находилась до пандемии.

Главный экономист ING Якуб Зайдлер отметил, что комплекс государственных мер помог немного притормозить падение экономики. С другой стороны, финансовая поддержка увеличила долг Чешской Республики с 30% ВВП до примерно 38% ВВП.

«Увеличение долга не является чем-то необычным в международном контексте из-за пандемии», — сказал он.

По словам Зайдлера, одним из сюрпризов прошлого года стал очень высокий интерес к новым ипотечным кредитам. По официальным данным ČNB, банки предоставили кредитов на рекордные 250 миллиардов крон.

Аналитик Česká spořitelna Михал Скоржепа считает, что после пандемии экономика будет двигаться в сторону докризисной ситуации. По его мнению, упадет доля онлайн-покупок, потому что люди вернутся в обычные магазины. Соответственно, начнет сокращаться и количество онлайн-платежей, которых стало больше во время коронавируса. Он также высказал мнение, что компании постараются вернуть сотрудников на рабочие места, поскольку будут бояться снижения эффективности из-за сложностей в коммуникации между сотрудниками, которые работают удаленно.