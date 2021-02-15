Чрезвычайное положение в Чехии: что изменилось с понедельника

В воскресенье по требованию губернаторов правительство Чехии объявило новое чрезвычайное положение, которое будет действовать в течение 14-ти дней. Большинство существующих противоэпидемических мер остаются в силе, однако правительство добавило несколько исключений и скорректировало часы работы государственных органов.

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С понедельника, 15 февраля, государственные органы (региональные управления труда, транспортный регистр, отделения по выплатам социальных пособий и др.) будут работать в обычном, а не сокращенном режиме. Это сделано для того, чтобы не допустить создания очередей и скопления большого количества людей в одном месте. Внести корректировку в часы работы госорганов просили губернаторы и представители оппозиции в парламенте.

С понедельника смогут работать библиотеки — книги будут выдавать клиентам через специальное окно.

Разрешено проводить общие собрания компаний, например, заседания совета директоров, наблюдательного совета и др. Если в собрании принимают участие свыше 10 человек, необходимо чтобы они прошли антигенный тест, соблюдали дистанцию 2 метра и использовали респираторы или медицинские маски. Максимальное количество участников собраний — 50 человек.

Отели в Чехии по-прежнему закрыты, однако с 15 февраля, помимо работников в командировке, услугами по размещению в гостиницах могут воспользоваться люди, отправляющиеся в другой город к врачу. Исключение распространяется на родственников и близких людей, которые сопровождают их в поездке.

Остальные меры, введенные правительством ранее, будут действовать до 28 февраля. По-прежнему запрещено выходить на улицу с 9 вечера до 5 утра. Закрытыми остаются большинство магазинов, бассейны, сауны, фитнес-центры, а также замки, музеи, галереи, кинотеатры и театры, ботанические сады, зоопарки и др. Рестораны могут продавать еду и напитки только через специальное окно.

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