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Правительство планирует открыть все магазины 22 февраля

Правительство планирует открыть все магазины 22 февраля

420on.cz 512 0
Министр промышленности и торговли Карел Гавличек в ближайшие дни предложит правительству открыть все магазины до 22 февраля. Это, по его словам, будет возможно только при соблюдении строгих гигиенических условий, таких как ограниченное максимальное количество посетителей, обязательное ношение защитных масок, соблюдение дистанции, дезинфекция.
Фото: Shutterstock
Правительство планирует открыть все магазины 22 февраля

Соответствующие договоренности достигнуты с региональными властями, сообщил Гавличек. 

«Мы не хотим сейчас никого запугивать, мы сосредоточимся только на соблюдении защитных мер», — сказал министр. По его словам, требования об обязательном ношении респираторов для посетителей в магазинах не будет, респираторы должны будут носить только сотрудники магазинов.

Открытие других заведений в сфере услуг будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации.

«Если окажется, что мы справимся с этой ситуацией и все пойдет хорошо, то позже могут быть открыты и другие заведения», — сказал Гавличек.

Большинство магазинов в Чехии закрыто с 27 декабря, так как в стране действует пятая степень риска по противоэпидемической системе PES. Также действует запрет на выход из дома в ночное время (с 9 вечера до 5 утра) и запрет на употребление алкоголя в общественных местах.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия торговые центры Торговля Министерство промышленности и торговли бизнес правительство коронавирус
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