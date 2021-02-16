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Чешские компании чаще всего покупают украинцы и словаки

Чешские компании чаще всего покупают украинцы и словаки

420on.cz 613 0
В прошлом году иностранцы купили 2556 чешских компаний. Это на 25% меньше, чем в 2019 году. Чешские компании чаще всего покупали украинцы (692), словаки (497), венгры (148), русские (125), румыны (122) и поляки (119), сообщает Bisnode A Dun & Bradstreet Company.
Чешские компании чаще всего покупают украинцы и словаки

«Продажа чешского бизнеса в прошлом году замерла, как и внутренняя экономика. Сложные условия ведения бизнеса, ограничения на поездки, повышенные риски или неопределенные перспективы являются основными причинами, по которым иностранные инвесторы приобретали значительно меньше чешских компаний в прошлом году, чем за последние семь лет, когда мы начали отслеживать эту статистику», — говорит Петра Штепанова, аналитик Bisnode A Dun & Bradstreet Company.

«27% чешских компаний, которые в прошлом году перешли в руки иностранных владельцев, были куплены украинцами. В период с 2014 по 2017 год большинство чешских компаний покупали словаки, однако с 2018 года чешские фирмы стали активно приобретать украинцы, отодвинув Словакию на второе место», — добавляет Штепанова.

«Чешские компании покупают в основном предприниматели из стран, с которыми у нас есть географические, исторические и экономические связи. В топ-10 вошли все страны V4, а также Россия, Румыния и Болгария из посткоммунистического блока», — сообщили в Bisnode.

Количество чешских компаний, проданных иностранным предпринимателям в 2020 году 

Stát

Počet

Podíl na celku

Ukrajina

692

27,07 %

Slovenská republika

497

19,44 %

Maďarsko

148

5,79 %

Rusko

125

4,89 %

Rumunsko

122

4,77 %

Polsko

119

4,66 %

Bulharsko

83

3,25 %

Velká Británie

79

3,09 %

Německo

71

2,78 %

Itálie

67

2,62 %

Источник: kurzy.cz

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Темы
бизнес Чехия инвестиции украинцы Словакия Словаки Украина
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