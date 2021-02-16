Чешские компании чаще всего покупают украинцы и словаки

«Продажа чешского бизнеса в прошлом году замерла, как и внутренняя экономика. Сложные условия ведения бизнеса, ограничения на поездки, повышенные риски или неопределенные перспективы являются основными причинами, по которым иностранные инвесторы приобретали значительно меньше чешских компаний в прошлом году, чем за последние семь лет, когда мы начали отслеживать эту статистику», — говорит Петра Штепанова, аналитик Bisnode A Dun & Bradstreet Company.
«27% чешских компаний, которые в прошлом году перешли в руки иностранных владельцев, были куплены украинцами. В период с 2014 по 2017 год большинство чешских компаний покупали словаки, однако с 2018 года чешские фирмы стали активно приобретать украинцы, отодвинув Словакию на второе место», — добавляет Штепанова.
«Чешские компании покупают в основном предприниматели из стран, с которыми у нас есть географические, исторические и экономические связи. В топ-10 вошли все страны V4, а также Россия, Румыния и Болгария из посткоммунистического блока», — сообщили в Bisnode.
Количество чешских компаний, проданных иностранным предпринимателям в 2020 году
Источник: kurzy.cz