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Компания RegioJet снова пустит поезда из Чехии в Хорватию

Компания RegioJet снова пустит поезда из Чехии в Хорватию

420on.cz 103 0
Летом этого года чешский перевозчик RegioJet планирует возобновить прямое железнодорожное сообщение между Прагой и хорватскими городами Риека, Загреб и Сплит. Продажа билетов на летний сезон этого года уже открыта.
Компания RegioJet снова пустит поезда из Чехии в Хорватию

Первые поезда из Чехии в Хорватию  RegioJet запустила в июне 2020 года. 

С конца мая по сентябрь поезда будут курсировать до Риеки, Сплита и Загреба. Десятки других пунктов назначения на Адриатическом побережье будут покрыты стыковочными автобусами, говорится в сообщении RegioJet.

В июле и августе поезда в Хорватию будут ходить ежедневно, а в мае, июне и сентябре — три раза в неделю. Первый поезд отправится из Чехии 28 мая. Пассажиры смогут сесть на поезд в Праге и Брно, а также на промежуточных остановках — в Бржецлаве, Братиславе, Дьёре и Будапеште.

Минимальная стоимость билета в сидячем вагоне до Риеки составляет 590 крон, в спальном вагоне — 790 крон. Поездка в Сплит несколько дороже: 890 крон и 1090 крон, соответственно. 

Поезд состоит из 15-ти вагонов, в которых могут путешествовать в общей сложности 650 пассажиров. Поезд отправляется из Праги в 16:46, а прибывает в Риеку на следующий день в 10:13 (в Сплит — в 13:44).

В прошлом году поезда RegioJet доставили из Чехии в Хорватию более 60 тысяч пассажиров.

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Источник: idnes.cz

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Темы
Хорватия Чехия Чешские железные дороги
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