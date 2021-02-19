Палата депутатов Чешской Республики одобрила удвоение компенсаций для предпринимателей

Размер компенсации предпринимателям и учредителям небольших компаний, деятельность которых ограничена мерами по борьбе с эпидемией коронавируса, увеличится вдвое — до 1000 крон в день. Соответствующий закон одобрен депутатами чешского парламента, теперь его рассмотрит Сенат.

Для сотрудников, которые работают по договору, размер компенсаций не изменится и составит 500 крон в день. В связи с принятием нового закона о пандемии чрезвычайное положение в стране уже не будет условием для выплаты компенсаций предпринимателям. Поддержку получат все, у кого доход снизился как минимум на 50%.

Оппозиции не удалось смягчить условия для выплаты компенсаций. Они предлагали снизить границу до 30% или 40% или отменить уплату взносов на социальное и медицинское страхование для пострадавших предпринимателей, однако эти предложения не были поддержаны.

Бонус будет выплачиваться за февраль и март. В дальнейшем правительство будет обязано ввести дополнительные периоды бонусов, которые соответствуют одному дополнительному календарному месяцу. По оценкам Министерства финансов, расходы государства на выплату компенсаций за февраль и март составят около 19,4 миллиарда крон.

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Источник: seznamzpravy.cz