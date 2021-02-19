Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.84
USD
21.31
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
02d 9 °C
Палата депутатов Чешской Республики одобрила удвоение компенсаций для предпринимателей

Палата депутатов Чешской Республики одобрила удвоение компенсаций для предпринимателей

420on.cz 591 1
Размер компенсации предпринимателям и учредителям небольших компаний, деятельность которых ограничена мерами по борьбе с эпидемией коронавируса, увеличится вдвое — до 1000 крон в день. Соответствующий закон одобрен депутатами чешского парламента, теперь его рассмотрит Сенат.
Палата депутатов Чешской Республики одобрила удвоение компенсаций для предпринимателей

Для сотрудников, которые работают по договору, размер компенсаций не изменится и составит 500 крон в день. В связи с принятием нового закона о пандемии чрезвычайное положение в стране уже не будет условием для выплаты компенсаций предпринимателям. Поддержку получат все, у кого доход снизился как минимум на 50%.

Оппозиции не удалось смягчить условия для выплаты компенсаций. Они предлагали снизить границу до 30% или 40% или отменить уплату взносов на социальное и медицинское страхование для пострадавших предпринимателей, однако эти предложения не были поддержаны. 

Бонус будет выплачиваться за февраль и март. В дальнейшем правительство будет обязано ввести дополнительные периоды бонусов, которые соответствуют одному дополнительному календарному месяцу. По оценкам Министерства финансов, расходы государства на выплату компенсаций за февраль и март составят около 19,4 миллиарда крон.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram.

 

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус индивидуальный предприниматель компенсация Чехия Парламент ЧР законы
Читайте
по теме 
В Минздраве Чехии наставивают на обязательном ношении респираторов FFP2
19.02.2021 11:20 Общество
В Минздраве Чехии наставивают на обязательном ношении респираторов FFP2
665 1
Правительство Чехии решило не открывать магазины 22 февраля
19.02.2021 10:29 Экономика
Правительство Чехии решило не открывать магазины 22 февраля
1331 1
Роман Примула покинет пост советника премьер-министра Чехии из-за футбольного матча
19.02.2021 08:32 Общество
Роман Примула покинет пост советника премьер-министра Чехии из-за футбольного матча
1418 1
Палата депутатов Чешской Республики одобрила закон о пандемии
18.02.2021 19:59 Политика
Палата депутатов Чешской Республики одобрила закон о пандемии
3906 1
Последние новости:
19
февраля
В Минздраве Чехии наставивают на обязательном ношении респираторов FFP2
19.02.2021 11:20 Общество
В Минздраве Чехии наставивают на обязательном ношении респираторов FFP2
665 1
Правительство Чехии решило не открывать магазины 22 февраля
19.02.2021 10:29 Экономика
Правительство Чехии решило не открывать магазины 22 февраля
1331 1
Роман Примула покинет пост советника премьер-министра Чехии из-за футбольного матча
19.02.2021 08:32 Общество
Роман Примула покинет пост советника премьер-министра Чехии из-за футбольного матча
1418 1
18
февраля
Палата депутатов Чешской Республики одобрила закон о пандемии
18.02.2021 19:59 Политика
Палата депутатов Чешской Республики одобрила закон о пандемии
3906 1
Компания RegioJet снова пустит поезда из Чехии в Хорватию
18.02.2021 17:30 Экономика
Компания RegioJet снова пустит поезда из Чехии в Хорватию
1376 0
Онлайн-налоговая заработает в Чешской Республике в феврале
18.02.2021 15:23 Экономика
Онлайн-налоговая заработает в Чешской Республике в феврале
1160 0
Первый горнолыжный курорт Чехии досрочно закрывает зимний сезон
18.02.2021 11:26 Экономика
Первый горнолыжный курорт Чехии досрочно закрывает зимний сезон
3894 0
В Чехию идет потепление: местами до +17°C
18.02.2021 10:24 Общество
В Чехию идет потепление: местами до +17°C
4780 0
В пражском районе Винограды появится новый пешеходный мост
18.02.2021 09:45 Экономика
В пражском районе Винограды появится новый пешеходный мост
1062 0
17
февраля
Прага обогнала Вену в списке самых зеленых городов мира
17.02.2021 21:05 Общество
Прага обогнала Вену в списке самых зеленых городов мира
3064 0


Мобильная версия