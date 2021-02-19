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Правительство Чехии решило не открывать магазины 22 февраля

Правительство Чехии решило не открывать магазины 22 февраля

420on.cz 1331 1
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство Чехии отказалось от планов открыть все магазины 22 февраля. Сейчас в стране работают только магазины, продающие продукты, канцелярские товары и товары первой необходимости. Остальные торговые точки закрыты уже более трех месяцев.
Фото: ČTK
Правительство Чехии решило не открывать магазины 22 февраля

«Ситуация с пандемией не очень хорошая, продолжает распространяться британская мутация вируса. Поэтому на заседании правительства мы решили, что пока не будем открывать остальные торговые точки», — написал министр промышленности и торговли Карел Гавличек в Twitter.

Именно он на этой неделе заявил, что предложит правительству открыть все магазины до 22 февраля. По словам министра, это было бы возможно при соблюдении строгих гигиенических условий, таких как ограниченное максимальное количество посетителей, обязательное ношение защитных масок, соблюдение дистанции, дезинфекция.

«После заявлений министра Гавличека все восприняли это как готовое решение, менеджеры магазинов спланировали смены, они хотели подготовить магазины к открытию на выходных. Теперь они просто расстроены, потому что многие вложили в это последние деньги», — говорит президент Ассоциации торговли и туризма Томаш Проуза.

Второй раз за короткое время политики дали владельцам магазинов ложную надежду. Неделю назад обсуждалось открытие торговых центров и магазинов с понедельника, 15 февраля, когда должно было закончиться чрезвычайное положение. Однако вечером 14 февраля правительство продлило ЧП до конца месяца по требованию губернаторов.

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Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Чехия магазины правительство коронавирус бизнес Министерство промышленности и торговли
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