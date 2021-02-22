Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.89
USD
21.36
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04d 5 °C
Конституционный суд Чехии частично снял ограничения для розничной торговли и сферы услуг

Конституционный суд Чехии частично снял ограничения для розничной торговли и сферы услуг

420on.cz 1 0
Конституционный суд отменил часть постановления правительства, запрещающую розничную продажу товаров в магазинах и оказание услуг в некоторых заведениях. Суд пришел к выводу, что правительство недостаточно обосновало причины для принятия ограничительных мер.
Фото: ČTK
Конституционный суд Чехии частично снял ограничения для розничной торговли и сферы услуг

Жалобу на действия правительства в Конституционный суд подала в ноябре прошлого года группа сенаторов, представляющая подавляющее большинство верхней палаты чешского парламента.

Конституционный суд удовлетворил только часть жалобы, поскольку у основной части уже истек срок действия. Однако, несмотря на внесенные изменения, суд отменил пункт постановления, согласно которому «правительство с 00:00 часов 30 января 2021 года до 23:59 14 февраля 2021 года запрещает розничную продажу, а также предоставление услуг в учреждениях…».

Несмотря на предположение, что решение будет касаться ноябрьского постановления, которое уже было изменено, судьи наконец решили отменить действующие положения, принятые правительством 28 января этого года. По остальным пунктам суд прекратил рассмотрение дела.

По мнению сенаторов, меры по ограничению розничной торговли были неопределенными, а подход к предпринимателям по критериям продаваемых товаров был неравномерным и дискриминационным. Они указали на то, что оставались открытыми хозяйственные магазины или цветочные магазины, в то же время магазинам обуви или зимней одежды было запрещено работать. 

«Небольшие заведения могут легко регулировать количество людей в магазине и обеспечивать соблюдение дистанции. Это приведет к большему разбросу покупателей, и они не будут концентрироваться перед гипермаркетами», — отметил один из инициаторов жалобы, сенатор Лукаш Вагенкнехт.

Ассоциация торговли и туризма Чешской Республики (SOCR ČR) приветствует решение суда, согласно которому запрет на розничную торговлю с 28 января по 14 февраля является неконституционным. По словам президента Ассоциации Томаша Проузы, нынешние правительственные меры идентичны тем, которые были приняты в указанный период, поэтому они также не соответствуют Конституции и правительство должно их отменить.

«Я ожидаю, что правительство отменит текущие меры, и магазины смогут открыться в течение нескольких дней», — сказал Проуза.

«Я призываю государственных чиновников публично извиниться перед владельцами и управляющими магазинов и в течение недели утвердить порядок, в соответствии с которым им будет компенсирован причиненный ущерб в размере 100% средней выручки за весь период, в течение которого магазины не работали», — добавил он.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram.

 

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
магазины Чехия суды правительство коронавирус
Читайте
по теме 
Конституционный суд Чехии объявит решение по поводу ограничений на розничную торговлю
21.02.2021 13:14 Политика
Конституционный суд Чехии объявит решение по поводу ограничений на розничную торговлю
2924 1
Правительство Чехии решило не открывать магазины 22 февраля
19.02.2021 10:29 Экономика
Правительство Чехии решило не открывать магазины 22 февраля
5184 0
Правительство Чешской Республики одобрило проект закона о пандемии
16.02.2021 09:01 Общество
Правительство Чешской Республики одобрило проект закона о пандемии
6440 0
Система компенсаций в связи с коронавирусом снова изменится
05.02.2021 10:23 Экономика
Система компенсаций в связи с коронавирусом снова изменится
3405 0
Последние новости:
22
февраля
Полиция Германии задержала на границах почти 16 тысяч человек
22.02.2021 08:47 Общество
Полиция Германии задержала на границах почти 16 тысяч человек
903 1
21
февраля
Министр здравоохранения Чехии не исключил введение жестких ограничительных мер
21.02.2021 17:45 Общество
Министр здравоохранения Чехии не исключил введение жестких ограничительных мер
3814 1
Конституционный суд Чехии объявит решение по поводу ограничений на розничную торговлю
21.02.2021 13:14 Политика
Конституционный суд Чехии объявит решение по поводу ограничений на розничную торговлю
2924 1
В Чехии в субботу выявили 6755 случаев заражения коронавирусом
21.02.2021 12:31 Общество
В Чехии в субботу выявили 6755 случаев заражения коронавирусом
1255 1
Исследование: чехи стали больше работать во время пандемии
21.02.2021 10:40 Экономика
Исследование: чехи стали больше работать во время пандемии
1384 1
20
февраля
Помесь козы и овцы: в Таборе появилось на свет уникальное животное
20.02.2021 16:12 Общество
Помесь козы и овцы: в Таборе появилось на свет уникальное животное
2941 0
Минздрав Чехии обсуждает, придется ли сотрудникам компаний носить респираторы на рабочем месте
20.02.2021 12:16 Общество
Минздрав Чехии обсуждает, придется ли сотрудникам компаний носить респираторы на рабочем месте
4186 1
Чехия получит 12 000 доз препарата для лечения COVID-19
20.02.2021 12:03 Общество
Чехия получит 12 000 доз препарата для лечения COVID-19
1964 0
Самые распространенные ошибки при заполнении налоговой декларации в Чехии
20.02.2021 11:23 Экономика
Самые распространенные ошибки при заполнении налоговой декларации в Чехии
2036 0
19
февраля
Облако песка из Сахары может долететь до Чехии на выходных
19.02.2021 17:23 Общество
Облако песка из Сахары может долететь до Чехии на выходных
3980 0


Мобильная версия