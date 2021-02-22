Тендер на поставку тестов в школы Чехии может быть отменен. Делом занимается полиция

Проведение тендера на поставку тестов на коронавирус для школьников привлекло внимание полиции. Не исключено, что правительство отменит конкурсную процедуру. Однако без тестирования ученики не вернутся в школы 1 марта, заявил министр здравоохранения Чехии Ян Блатны.

Фото: ČTK

18 февраля комиссия, состоящая из представителей трех министерств, вскрыла конверты с предложениями от фирм о поставках тестов в школы, а на следующий день министр внутренних дел Ян Гамачек объявил победителя тендера. Им стала компания Tardigrad International Consulting. Дальнейшая судьба контракта неясна, поскольку условия проведения тендера расследует полиция.

«Лучшим решением было бы отменить тендер, если это возможно, и купить тесты напрямую у китайского производителя», — сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Если правительство прикажет мне отменить результаты тендера, то ничего другого мне не останется, как выполнить это решение. Но я хотел бы знать, почему следует отменить процедуру отбора, если мы действовали в соответствии с постановлением правительства и выполнили поставленную перед нами задачу», — сказал Гамачек.

Предметом спора является финансовая состоятельность и надежность компании Tardigrad International Consulting. По данным портала Seznam Zprávy, эта компания не соответствовала условиям конкурса и с 2016 года не публиковала финансовую отчетность. Портал Neovlivní.cz утверждает, что люди, являющиеся учредителями головной британской компании Tardigrad, в прошлом подозревались в уклонении от уплаты налогов.

«Эта компания моя, она чешская, это чешское предприятие и не имеет ничего общего с упомянутыми фирмами. Ни первоначальный, ни последующий владелец никогда не привлекался к уголовной ответственности», — сообщила Моника Йировцова, генеральный директор Tardigrad International Consulting.

В тендере также участвовала компания Chironax, предложение которой было дешевле на 40 миллионов крон.

Комментируя ситуацию с проведением тендера, министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что с 1 марта ученики не смогут вернуться в школы без тестирования на коронавирус. «Школы не откроются без тестирования, это нужно четко понимать», — подчеркнул он.

«Мы определенно не готовы открывать средние школы без тестирования учеников, потому что это огромный риск дальнейшего распространения болезни», — считает губернатор Карловарского края Петр Кулганек.

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Источник: ceskatelevize.cz