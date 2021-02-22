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Профсоюзы Чехии требуют приостановить работу предприятий на неделю во время Пасхи

Профсоюзы Чехии требуют приостановить работу предприятий на неделю во время Пасхи

420on.cz 258 0
Глава Чешско-моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула предложил правительству ввести в стране в начале апреля более жесткий lockdown и приостановить работу предприятий на неделю. Нынешняя эпидемиологическая ситуация очень плохая, поэтому lockdown — один из немногих вариантов, который может спасти Чехию, считает он.
Профсоюзы Чехии требуют приостановить работу предприятий на неделю во время Пасхи

«Профсоюзы выступили с предложением объявить пасхальную изоляцию. Для нас неприемлема ситуация, когда девять из десяти пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии, умирают. Система находится под угрозой краха», — сказал Йозеф Стршедула.

Профсоюзы требуют приостановить работу предприятий на Пасху, но не на четыре дня, как это предусмотрено законом (со 2 по 5 апреля), а на целую неделю.

Сейчас в Чешской Республике деятельность большинства магазинов, ресторанов и заведений в сфере услуг приостановлена. В школу ходят ученики только первых и вторых классов.

«На Пасху мы можем сократить контакты между людьми с минимальными затратами. Давайте сделаем это. Закрытие предприятий по всей стране поможет справиться с эпидемией», — сказал глава профсоюзов.

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны не исключил введение жестких ограничительных мер, если в больницах не останется свободных мест, а люди не будут соблюдать правила, которые уже действуют на территории Чешской Республики. 

«У нас еще есть немного времени, чтобы прийти в себя и начать соблюдать требования, которые уже введены», — сказал Блатны.

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Источник: novinky.cz

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Темы
профсоюз коронавирус Пасха работа Чехия
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