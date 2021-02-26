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Сенат Чешской Республики утвердил удвоение компенсаций для предпринимателей

Сенат Чешской Республики утвердил удвоение компенсаций для предпринимателей

420on.cz 96 0
Размер компенсации предпринимателям и учредителям небольших компаний, деятельность которых ограничена мерами по борьбе с эпидемией коронавируса, увеличится вдвое — до 1000 крон в день. Соответствующий закон одобрил Сенат Чешской республики, в ближайшие дни его должен подписать президент.
Сенат Чешской Республики утвердил удвоение компенсаций для предпринимателей

Для сотрудников, которые работают по договору, размер компенсаций не изменится и составит 500 крон в день. Компенсации получат все предприниматели, у которых доход снизился как минимум на 50%. В связи с принятием нового закона о пандемии чрезвычайное положение в стране уже не будет условием для выплаты компенсаций предпринимателям. Бонусы можно будет получить за февраль и март. В дальнейшем правительство будет обязано ввести дополнительные периоды бонусов, которые соответствуют одному дополнительному календарному месяцу. 

Технически новый компенсационный бонус будет представлять собой возмещение подоходного налога от зависимой деятельности. По оценкам Министерства финансов, расходы государства на выплату компенсаций за февраль и март составят около 19,4 миллиарда крон.

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Источник: novinky.cz
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Темы
компенсация коронавирус Чехия индивидуальный предприниматель бизнес Министерство финансов
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