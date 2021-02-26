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Депутаты чешского парламента утвердили закон о пандемии

Депутаты чешского парламента утвердили закон о пандемии

420on.cz 1051 0
Палата депутатов Чешской Республики приняла новый закон о пандемии. Он позволит Министерству здравоохранения закрывать магазины или запрещать работу сферы услуг без объявления чрезвычайного положения. За принятие закона проголосовало 124 депутата, против была только партия SPD (24 голоса).
Фото: ČTK
Депутаты чешского парламента утвердили закон о пандемии

Как уже сообщал портал 420on.cz, Сенат Чешской республики на днях вернул проект закона о пандемии в нижнюю палату парламента. По мнению сенаторов, ограничения по борьбе с коронавирусом должны быть напрямую связаны с чрезвычайной эпидемической ситуацией, отменить или продлить которую будет иметь право чешский парламент. Новую редакцию закона с утвержденными изменениями сегодня одобрили депутаты. Теперь его должен подписать президент.

После вступления закона в силу Министерство здравоохранения и санитарно-гигиеническая станция получат дополнительные полномочия и смогут прямо ограничивать, например, торговлю, услуги, работу бассейнов, фитнес-центров, а также общественные и частные мероприятия как на национальном, так и на региональном уровне. В этом случае в стране уже не потребуется вводить чрезвычайное положение. 

Правительство будет обязано по закону регулярно информировать палату депутатов о применении и эффективности ограничительных мер. Депутаты могут в любой момент проголосовать за окончание чрезвычайной эпидемической ситуации. Меры, принимаемые правительством в связи с эпидемией, также должны быть должным образом обоснованы, говорится в законе.

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Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
законы Сенат ЧР Министерство здравоохранения Парламент ЧР коронавирус Чехия
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