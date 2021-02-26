Более 70% интернет-магазинов Чехии в 2020 году нарушили закон

Чешская торговая инспекция в 2020 году наложила 637 штрафов на интернет-магазины на общую сумму более 5,3 миллиона крон. Чаще всего нарушения были связаны с нечестными методами ведения бизнеса, сообщил в пятницу официальный представитель Чешской торговой инспекции (ČOI) Иржи Фрёлих.

В прошлом году инспекция провела 1144 проверки, в 809 случаях были выявлены нарушения закона. «Результаты проверок за 2020 год еще раз подтвердили, что сфера интернет-продаж относится к тем формам торговли, в которых в значительной степени нарушается потребительское законодательство», — сказал директор ČOI Моймир Безецны.

Для сравнения: в 2019 году 83% интернет-магазинов нарушили закон, штрафы составили 7,2 миллиона крон. Всего было проведено 800 проверок.

Увеличение количества проверок в 2020 году было связано с пандемией коронавируса, когда интерес к онлайн-покупкам резко вырос. Большая часть обычных магазинов была закрыта, и некоторые ритейлеры переместили свой бизнес в Интернет.

«Увеличилось и количество жалоб потребителей, которые в основном касались несоблюдения гарантийных обязательств, расторжения договора и качества продукции», — сообщили в ČOI.

В прошлом году продавцы чаще всего не предоставляли на сайте интернет-магазина информацию об условиях расторжения договора, возврате товара или гарантии. Во многих случаях также отсутствовала информация о внесудебном разрешении потребительских споров или о характеристиках продаваемых товаров. Самый высокий штраф, наложенный инспекторами в прошлом году, составил 200 000 крон.

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Источник: novinky.cz