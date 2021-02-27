Проект о выплате пособия за карантин не был утвержден депутатами Чехии

Председатель клуба ČSSD Ян Хвойка заявил, что палата депутатов должна будет проголосовать по проекту в следующий раз. Результат вчерашнего голосования объясняется тем, что десятки депутатов ČSSD и ANO находятся на карантине.
Законопроект предусматривает выплату компенсации к зарплате в размере 350 крон за каждый день карантина. Сенат планировал выплачивать деньги в течение двух недель, поскольку в связи с британской и южноафриканской мутацией коронавируса продолжительность карантина в Чехии увеличилась с 10-ти до 14-ти дней.
После голосования министр труда Чехии Яна Малачова заявила, что выплаты за карантин должны стать инструментом для сдерживания эпидемии. Люди будут соблюдать условия карантина, назначенного санитарно-эпидемической станцией, если будут предусмотрены дополнительные денежные выплаты. Малачова сообщила, что представит новый проект на рассмотрение депутатов 1 марта. В случае его утверждения компенсации будут выплачиваться задним числом, начиная с 1 марта.
«Это не мотивация, а скорее стимул для этих людей не ходить на работу», — сказал депутат ANO Павел Юржичек, воздержавшийся во время голосования.
«Когда я спросил работников в своей компании, они сказали:«Послушайте, шеф, мы любим вас, но если государство будет выплачивать нам такие деньги, мы вообще на работу не поедем», — рассказал депутат. Он назвал этот проект неудачным.
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Источник: ceskenoviny.cz