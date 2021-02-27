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Проект о выплате пособия за карантин не был утвержден депутатами Чехии

Проект о выплате пособия за карантин не был утвержден депутатами Чехии

420on.cz 105 0
Палата депутатов Чешской Республики не утвердила выплату в размере 370 крон в день людям, находящимся на карантине. Правящей коалиции ANO не хватило одного голоса, чтобы принять соответствующий проект. За принятие поправок проголосовало 100 депутатов, однако для утверждения закона нужен был 101 голос.
Проект о выплате пособия за карантин не был утвержден депутатами Чехии

Председатель клуба ČSSD Ян Хвойка заявил, что палата депутатов должна будет проголосовать по проекту в следующий раз. Результат вчерашнего  голосования объясняется тем, что десятки депутатов ČSSD и ANO находятся на карантине.

Законопроект предусматривает выплату компенсации к зарплате в размере 350 крон за каждый день карантина. Сенат планировал выплачивать деньги в течение двух недель, поскольку в связи с британской и южноафриканской мутацией коронавируса продолжительность карантина в Чехии увеличилась с 10-ти до 14-ти дней.

После голосования министр труда Чехии Яна Малачова заявила, что выплаты за карантин должны стать инструментом для сдерживания эпидемии. Люди будут соблюдать условия карантина, назначенного санитарно-эпидемической станцией, если будут предусмотрены дополнительные денежные выплаты. Малачова сообщила, что представит новый проект на рассмотрение депутатов 1 марта. В случае его утверждения компенсации будут выплачиваться задним числом, начиная с 1 марта.

«Это не мотивация, а скорее стимул для этих людей не ходить на работу», — сказал депутат ANO Павел Юржичек, воздержавшийся во время голосования. 

«Когда я спросил работников в своей компании, они сказали:«Послушайте, шеф, мы любим вас, но если государство будет выплачивать нам такие деньги, мы вообще на работу не поедем», — рассказал депутат. Он назвал этот проект неудачным.

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус Чехия правительство Парламент ЧР Министерство труда работа
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