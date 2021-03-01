Турфирмы в Чехии смогут подавать заявки на госгарантию по страхованию от банкротства

Туристические агентства с 1 марта могут обращаться за государственной гарантией по страхованию от банкротства. Заявки принимаются онлайн Чешско-Моравским банком гарантий и развития (ČMZRB). К заявлению необходимо приложить копию договора страхования на случай банкротства.

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Турфирмам, которые заинтересованы в программе COVID Záruka CK, рекомендуется сначала обсудить этот вопрос со своей страховой компанией и выяснить, предусматривает ли страховой договор получение такой гарантии. ČMZRB будет принимать заявки до конца года.

Государство в сотрудничестве с ČMZRB предоставит гарантию в размере до 75% необходимого соучастия в турфирме с лимитом до 30% страхового возмещения в случае банкротства (но не более 4 миллионов крон). Государственная помощь может относиться к одному договору страхования, заключенному на год. Страховой период должен начинаться с 1 октября прошлого года по 31 декабря текущего года.

За предоставление гарантии ČMZRB взимает с получателя 1% от суммы гарантии, другие возможные комиссии будут рассчитаны в соответствии с условиями банка. Поддержка не будет оказана заявителям, которые явно нарушили постановления правительства.

На программу COVID Záruka CK распространяются правила Европейской комиссии — установлена максимальная сумма, которую один заявитель может получить за счет государственной поддержки. Лимит составляет 1,8 миллиона евро (около 47,1 миллиона крон).

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Источник: novinky.cz