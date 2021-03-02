В Чехии начался прием заявок на компенсации для предпринимателей

Со 2 марта ​​финансовая администрация начала прием заявок на выплату так называемого компенсационного бонуса для предпринимателей и учредителей небольших компаний, которые вынуждены были прекратить работу из-за правительственных ограничений. Размер выплаты составит 1000 крон за день. Те, кто работает по трудовому договору, смогут получить компенсации в размере 500 крон за день.

Фото: Ondřej Hájek

Компенсации получат все предприниматели, у которых доход снизился как минимум на 50% и для кого бизнес является основным видом деятельности. В связи с принятием нового закона о пандемии чрезвычайное положение в стране уже не будет условием для выплаты компенсаций предпринимателям. Бонусы можно будет получить за февраль и март. Заявления можно подать задним числом — с датой 1 февраля. В дальнейшем правительство будет обязано ввести дополнительные периоды бонусов, которые соответствуют одному дополнительному календарному месяцу.

Заявление на выплату бонуса можно подавать через онлайн-налоговую службу Moje daně, которую финансовая администрация запустила 28 февраля.

Размер дохода предпринимателей будет оцениваться за период, предшествующий эпидемии коронавируса и соответствующий календарному месяцу, за который бизнесмен просит выплатить компенсацию. Налоговики будут сравнивать доход за три календарных месяца до указанной в заявлении даты. Для сезонных работников и начинающих предпринимателей размер дохода будет оцениваться за период с 1 июня по 30 сентября 2020 г.

Новшеством является также возможность потребовать компенсационный бонус в размере 500 крон за те дни, когда предприниматель находился в карантине или изоляции.

Технически новый компенсационный бонус будет представлять собой возврат подоходного налога. По оценкам Министерства финансов, расходы государства на выплату компенсаций за февраль и март составят около 19,4 миллиарда крон.

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Источник: ceskatelevize.cz