В Чехии мошенники украли 1,4 миллиарда крон у двух банков и страховой компании

Международная ОПГ обманула два чешских банка и одну страховую компанию на 1,4 миллиарда крон. Мошенники подделывали документы о сделках по продаже стали.

Фото: Jakub Plíhal

В рамках этого дела обвинение будет предъявлено трем гражданам Чешской Республики и одному иностранцу, сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Ярослав Ибегей.

«Преступная деятельность заключалась в создании фиктивной цепочки взаимоотношений между клиентом и поставщиком, которая копировала реальный бизнес иностранных компаний», — пояснил Ибегей.

Чешская полиция расследовала это дело вместе с полицейскими из Великобритании, где устанавливается личность преступников, руководивших ОПГ. Мошенники проводили через банки фиктивные сделки по торговле сталью, оплаченные векселями. В Чешской Республике они предоставляли документы об этих фиктивных транзакциях в финансовые учреждения, от которых получали сотни миллионов крон. В общей сложности было совершено более 20 таких сделок. Детективы NCOZ проводили расследование мошеннических операций с 2013 года, а уголовное дело было возбуждено в 2017 году.

«Обвиняемые очень хорошо знали международные операции, перечень документов, необходимых для морских перевозок», — сказал Ибегей. Деньги, предоставленные финансовыми учреждениями для фиктивных транзакций, в итоге оказывались за границей.

Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы. Дело объемом в 100 томов уже передано в прокуратуру.

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Источник: novinky.cz