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Правительство Чехии утвердило две новые компенсационные программы COVID 2021

Правительство Чехии утвердило две новые компенсационные программы COVID 2021

420on.cz 804 0
Правительство на заседании 8 марта утвердило две новые программы COVID 2021 по выплате компенсаций предпринимателям и компаниям, которые пострадали в результате принятия противоэпидемических мер.
Правительство Чехии утвердило две новые компенсационные программы COVID 2021

Первая программа предусматривает выплату в размере 500 крон на одного работника компании в день (минимальная выплата для фирм с менее чем тремя сотрудниками будет составлять 1500 крон в день). Выплаты будут производиться задним числом с 11 января. В рамках второй программы предприниматели получатправо на компенсацию своих расходов в размере 60%, выплаты также будут производиться задним числом с 1 января. Для обеих программ основным условием является снижение продаж как минимум на 50% по сравнению с прошлым или 2019 годом (в зависимости от того, что более выгодно для компаний), сообщил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

COVID 2021 заменит существующие специальные субсидии в рамках отдельных программ (COVID ubytování, COVID nájemné или COVID sport). При этом новые программы будут работать одновременно с проектом по поддержке работников чешских предприятий Antivirus и проектом по выплате компенсаций индивидуальным предпринимателям (1000 крон в день).

Программа COVID 2021 будет применяться ко всем компаниям, у которых продажи упали как минимум на 50%, а не только к тем, кто вынужден был закрыться в связи с принятием правительственных мер. Под действие программы подпадают и небольшие компании. «Если у кого-то в фирме работает менее трех человек, минимальная сумма компенсации будет составлять 1500 крон в день», — сказал Гавличек. 

По словам министра финансов Алены Шиллеровой, влияние новых программ на государственный бюджет в настоящее время трудно оценить.

«Мы рассчитывали примерно на 12 миллиардов крон для этого типа программ, еще 5 миллиардов крон были выделены, чтобы произвести выплаты по программам, действовавшим ранее», — сказала она. Она добавила, что некоторые программы еще не завершены, и неясно, будет ли полностью использована зарезервированная поддержка.

В настоящее время еще принимаются заявления на получение компенсаций в рамках программ COVID gastro, COVID Sport III lyžařská střediska, COVID kultura и COVID ubytování. В ближайшее время планируется утвердить размер компенсаций для организаторов рынков и ярмарок, а также для крупных туристических агентств.

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия компенсация индивидуальный предприниматель Министерство финансов финансовая помощь бизнес
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