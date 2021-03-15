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Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины

Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины

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В прошлом году из-за пандемии коронавируса чехи стали реже ходить в магазины, но увеличили свои средние расходы на 17% — до 351 кроны за одно посещение. Из-за опасений заразиться люди стали чаще покупать товары, в том числе продукты питания, через Интернет, говорится в исследовании компании NielsenIQ.
Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины

По словам генерального директора NielsenIQ Карла Тиры, в начале прошлого года розничные продажи выросли на 3%, как и в предыдущие годы. Однако, уже в период первой волны коронавируса в Чехии люди стали запасаться продуктами питания, поэтому продажи увеличились на 21%.

Осенью и зимой поведение чехов было аналогичным. «В период ограничений люди сократили посещение магазинов на 15-20%, но при этом тратили примерно на 25-30% больше денег на одну покупку», — сказал пресс-секретарь Tesco Вацлав Коуколичек.

Продажи в супермаркетах в прошлом году выросли на 8%, в гипермаркетах — на 5%. В январе и феврале 2021 года ситуация практически не менялась: чехи реже посещали магазины, но в то же время делали больше покупок за один раз. 

Из-за пандемии вырос интерес людей к покупкам в Интернете, в том числе это касается и продуктов питания. В годовом исчислении рост продаж в интернет-магазинах увеличился вдвое. «Онлайн-торговля станет доминирующей в будущем, но это не означает, что обычные магазины исчезнут. Людям нравится, когда они могут увидеть некоторые товары и попробовать их», — сказал президент Союза торговли Томаш Проуза.

Во время самых жестких ограничительных мер в Чехии открыты только магазины с продуктами питания, аптеки и автозаправочные станции. Полный обзор текущих ограничений вы найдёте в материале «Актуальная информация о Covid-19 в Чехии». В некоторых магазинах, которые приостановили работу, продажи упали до нуля. Многие предприниматели уже закрыли свой бизнес, некоторые пытаются выжить.

Например, компания Blažek, которая шьет мужские костюмы, обанкротилась — долги составляют 90 миллионов крон. «В прошлом году мы потеряли более 250 миллионов крон, это огромная сумма. Мы находимся в процессе реорганизации, мы должны выплатить 25 миллионов крон в рамках обязательств перед нашими партнерами в течение следующих трех лет», — сказал владелец компании Ладислав Блажек.

Финансовые проблемы испытывают магазины, которые связаны с туризмом, например, точки с сувенирами. Покупать их некому, поэтому продажи в этом сегменте упали на 95%. 

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Источник: ceskatelevize.cz

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магазины Чехия коронавирус интернет статистика
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