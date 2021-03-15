Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V

Россия объявила о подписании соглашения с Германией о производстве вакцины Sputnik V, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу фонда прямых инвестиций RDIF Кирилла Дмитриева. Какая именно компания будет производить вакцину, пока неизвестно. Россия также заключила аналогичные соглашения с Италией, Францией и Испанией. Переговоры ведутся с другими странами.

Фото: ČTK/AP

«Как только Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит вакцину, заключенные контракты позволят производить ее и поставлять на европейский рынок», — пишет издание Der Spiegel. Неделю назад Италия объявила, что итальянско-швейцарская фармацевтическая компания Adienne Pharma & Biotech хочет с июля производить вакцину Sputnik V в Ломбардии.

EMA уже начало процесс утверждения российской вакцины Sputnik V. Постепенно эксперты анализируют результаты научных и клинических испытаний. В прошлом процесс согласования вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca занял от нескольких недель до трех месяцев.

Российская вакцина Sputnik V была первой вакциной против коронавируса, разработанной и одобренной в мире. Российская сторона утверждает, что препарат безопасен и эффективен, о серьезных побочных эффектах не сообщалось. Вакцина используется сейчас почти в 50 странах, включая Венгрию, которая не стала ждать одобрения EMA. Первые поставки вакцины также прибыли в Словакию, где нестандартная закупка Sputnik V вызвала правительственный кризис.

Согласно исследованию, опубликованному в престижном журнале The Lancet, российская вакцина Sputnik V имеет эффективность 91,6%.

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Источник: novinky.cz