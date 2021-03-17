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Ян Блатны: Резервов государственных медицинских страховых компаний Чехии хватит до конца года

Ян Блатны: Резервов государственных медицинских страховых компаний Чехии хватит до конца года

420on.cz 242 0
К концу этого года система государственного медицинского страхования в Чехии может столкнуться с трудностями. Финансовых резервов страховых компаний хватит до конца 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Ян Блатны. Сейчас на счетах страховщиков около 64 млрд крон.
Ян Блатны: Резервов государственных медицинских страховых компаний Чехии хватит до конца года

Из этой суммы около 10 миллиардов крон будут потрачены на вакцинацию против коронавируса, еще 11 миллиардов крон — на выплату вознаграждений медицинским работникам и несколько миллиардов — на тестирование сотрудников чешских компаний.

Пока неясно, изменится ли ситуацию за счет развития экономики или потребуется дополнительное финансирование за счет увеличения страховых взносов на медицинское страхование.

«Мы предполагали, что система государственного медицинского страхования будет стабильной до 2023 года, но это не так. Она будет стабильной максимум до конца этого года», — сказал Блатны. Министр ожидает, что убытки страховых компаний вырастут — расходы на медобслуживание будут превышать собранные страховые взносы. Ситуация может измениться в лучшую сторону только к концу года.

Из 64 миллиардов крон на счетах всех семи государственных медицинских страховых компаний около 40 миллиардов находятся в основном резервном фонде, который используется для покрытия расходов на медицинское обслуживание застрахованных.

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия страховые компании Медицина и фармацевтика страхование Министерство финансов Министерство здравоохранения
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