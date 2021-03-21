Минздрав Чехии будет оплачивать реабилитацию после коронавируса

Люди, переболевшие коронавирусом, получат право на санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение, которое оплатит государство. Соответствующее предложение готовит Министерство здравоохранения Чехии.

По словам владельцев чешских лечебных курортов, интерес к таким путевкам есть, но пока люди оплачивают их самостоятельно. Сейчас, когда в Чехии действуют ограничения на передвижения людей вне постоянного места жительства, в санаториях очень мало клиентов. Так, пример, в Теплице среднее количество клиентов в день составляет около 1000, сейчас санаторий заполнен только на 10%. Поэтому Ассоциация медицинских курортов требует, чтобы государство оплачивало переболевшим коронавирусом людям путевки в санатории в течение шести месяцев после выздоровления. Минздрав уже готовит соответствующую поправку к закону.

«Цель состоит в том, чтобы дать пациентам возможность пройти реабилитацию после того, как они переболели коронавирусом, а также поддержать курорты, которые серьезно пострадали от пандемии», — говорит пресс-секретарь министерства Барбора Петерова. Будет расширен и список показаний для реабилитации, то есть проблем со здоровьем, которые остаются после covid-19 и которые можно лечить в санаториях.

По словам директора по продажам Lázní Teplice Иветы Слишковой, коронавирус негативно влияет на сердце, психику, опорно-двигательный аппарат, а также вызывает неврологические проблемы. До 35% пациентов с легким течением заболевания и до 87% госпитализированных имеют так называемый постковидный синдром.

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Источник: ceskatelevize.cz