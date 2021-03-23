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В Чехии за первые три месяца единый билет на поезд купили 145 тысяч человек

В Чехии за первые три месяца единый билет на поезд купили 145 тысяч человек

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За первые три месяца продаж более 145 тысяч пассажиров купили единый билет, который позволяет воспользоваться несколькими железнодорожными маршрутами с пересадками по одинаковому тарифу. К концу года к проекту «OneTicket» могут присоединиться и коммерческие маршруты.
Фото: David Veis
В Чехии за первые три месяца единый билет на поезд купили 145 тысяч человек

Об этом сообщил пресс-секретарь Центра транспорта и информационных систем (CENDIS) Мартин Опатрны.

С 13 декабря 2020 года, когда система была запущена в режиме реального времени, до 18 марта пассажиры купили 145 188 билетов, заплатив за них 13,8 миллиона крон через OneTicket. «Несмотря на действующие ограничения, интерес к OneTicket относительно высок. Он превзошел наши ожидания», — сказал Опатрны.

Однако есть и определенные трудности. Если пассажиры хотят использовать единый билет, они должны выбрать поезда, которые обслуживает Министерство транспорта или региональные власти. Это усложняет пользование услугой, особенно в районах с плохой железнодорожной инфраструктурой или там, где много автобусных маршрутов.

Министерство транспорта сейчас ведет переговоры с отдельными перевозчиками о подключении систем определения местоположения к OneTicket. Кроме того, планируется, что все перевозчики могут продавать места в поезде другой компании. В этом году подключение к системе коммерческих перевозчиков будет происходить постепенно, сказал Опатрны.

«Чешские железные дороги готовы включить коммерческие маршруты в систему OneTicket. Сейчас мы в первую очередь ждем решения вопроса о подключении CENDIS к системам бронирования отдельных перевозчиков», — заявила пресс-секретарь Чешских железных дорог (ČD) Ванда Райнохова. 

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Чешские железные дороги Чехия транспорт
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