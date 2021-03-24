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Правительство Чехии выделит зоопаркам дотации на корм для животных

Правительство Чехии выделит зоопаркам дотации на корм для животных

420on.cz 373
Из-за эпидемии коронавируса и правительственных мер зоопарки в Чехии несут огромные убытки. Многим не хватает денег, чтобы купить необходимый корм для животных. Чтобы не допустить передачу животных в другие европейские зоологические сады, государство приняло решение выделить 28 чешским лицензированным зоопаркам дотации на сумму 80 миллионов крон для покупки кормов.
Правительство Чехии выделит зоопаркам дотации на корм для животных

Субсидия была согласована министром окружающей среды Рихардом Брабцом с министром финансов Аленой Шиллеровой.

«Заявки можно будет подавать в стандартном электронном режиме, к которому зоопарки уже привыкли. Заявки будут рассматриваться оперативно, в течение нескольких дней, а это означает, что деньги поступят на счета зоопарков в апреле», — сказал Брабец.

Небольшие зоопарки получат дотации размером в сотни тысяч крон, а крупные — несколько миллионов. Деньги будут распределены в зависимости от количества редких животных, которые находятся под угрозой исчезновения.

Из-за правительственных мер зоопарки в Чехии длительное время не работают, поэтому у них нет дохода от продажи билетов. Без частичной государственной поддержки зоопарки могут принять кризисные оперативные меры. В частности, некоторые из них думают над возможной отправкой животных в другие европейские зоологические сады. На прошлой неделе директор зоопарка Двур Кралове Пршемысл Рабас указал на возможный «черный сценарий», когда зоопаркам придется усыплять животных из-за отсутствия денег на корма.

Падение доходов также имеет существенное значение для Пражского зоопарка. «С начала эпидемии до основного сезона убытки составили более 133 миллионов крон. За год пражский зоопарк посещали свыше 750 тысяч человек, поэтому потери намного выше, чем в других зоопарках нашей страны. Действительно, требуется адекватная государственная помощь», — сказал Мирослав Бобек, директор Пражского зоопарка. 

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
зоопарк коронавирус животные Чехия компенсация
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