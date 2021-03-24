Национальный банк Чехии сможет менять правила выдачи ипотечных кредитов

Чешский национальный банк (ЧНБ), возможно, получит юридические полномочия, которые позволят ему определять условия выдачи ипотечных кредитов. Соответствующую поправку к закону о ЧНБ одобрила Палата депутатов. Сейчас ЧНБ может только давать рекомендации чешским банкам, но они не имеют обязательной юридической силы.

Фото: ČTK

Депутаты смягчили первоначальное предложение правительства, изменив его так, чтобы для получения ипотеки на более выгодных условиях было достаточно, чтобы один супругов или гражданских партнеров был моложе 36 лет. Поправку поддержали депутаты партий ANO, ČSSD, SPD, KSČM и KDU-ČSL.

Глава ЧНБ Иржи Руснок ранее заявлял, что поправка к закону создаст основу для превентивных действий центрального банка. По мнению правительства, центральный банк сможет отреагировать, например, на возможный перегрев ипотечного рынка, который мог бы нарушить финансовую стабильность. В этом случае текущих рекомендаций может оказаться недостаточно. Депутаты от оппозиционных партий выразили обеспокоенность тем, что новые полномочия ЧНБ снизят доступность ипотечных кредитов.

Поправка предусматривает, что ЧНБ сможет устанавливать условия предоставления жилищных кредитов. Например, один из параметров будет включать общую сумму потребительских кредитов потенциального заемщика, обеспеченных одним и тем же жилым объектом, по отношению к стоимости залога. Еще одним показателем будет отношение общей суммы задолженности потребителя к его доходам.

Правительство также внесло поправку, на основании которой клиенты в возрасте до 36 лет могут получить ипотеку на более выгодных условиях. Однако сам закон не предусматривает каких-либо конкретных ограничений. Если поправка будет одобрена, ЧНБ сможет устанавливать такие условия.

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Источник: ceskenoviny.cz