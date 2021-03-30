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Как коронавирус повлиял на доходы населения Чехии

Как коронавирус повлиял на доходы населения Чехии

420on.cz 1109
Правительству Чехии пока удаётся контролировать уровень безработицы в стране в период пандемии коронавируса. Свою роль в этом сыграли программы компенсаций.
Как коронавирус повлиял на доходы населения Чехии

Опрос агентства IPSOS, проведенный в феврале, показывает, что примерно у 25% жителей Чехии в результате пандемии месячный доход сократился на 10000 крон и больше. Сильнее всего пострадали люди старше 54 лет и молодежь. Чехи младше 26 лет заявили о сокращении своих регулярных доходов на сумму до 5000 крон в месяц.

Осенью и зимой ситуация ухудшилась, в основном, для индивидуальных предпринимателей. Летом они частично могли осуществлять предпринимательскую деятельность, но с наступлением осени количество ограничений выросло, и у бизнеса осталось мало возможностей заработать. 

Многие компании используют программу компенсаций, чтобы снизить расходы на выплату зарплат сотрудникам.

В первый месяц этого года 278 000 сотрудников чешских компаний получили выплаты в рамках программы Antivirus. Всего в Чешской Республике около четырех миллионов работников — не менее 7% из них получают финансовую поддержку от государства.

Гораздо больше сотрудников вынужденно находятся дома с детьми в период закрытия школ или на оплачиваемом больничном.

В январе в Чехии было оформлено 324 тысячи больничных, из них 67 тысяч человек действительно болели коронавирусом, а 77 тысяч находились в карантине.

В период с 1 по 23 марта врачи оформили 263 953 больничных листа. По предварительным данным, было обработано свыше 48 тысяч заявлений на выплату пособий по уходу за детьми в период закрытия учебных заведений. Для сравнения: в декабре 2020 года таких заявлений было 100 тысяч.

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Источник: idnes.cz

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