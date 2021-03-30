Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.16
USD
22.32
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n 14 °C
Росатом может принять участие в тендере по строительству блока АЭС Дукованы в Чехии

Росатом может принять участие в тендере по строительству блока АЭС Дукованы в Чехии

420on.cz 293
​Чехия планирует привлечь российский Росатом к участию в тендере на строительство нового блока АЭС Дукованы. По мнению представителей оппозиционных партий, именно с этим связано увольнение государственного уполномоченного по атомной энергии Ярослава Милы, который отвечал за этот проект.
Росатом может принять участие в тендере по строительству блока АЭС Дукованы в Чехии

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек считает, что увольнение Мила вызвали проблемы в коммуникации. Кроме того, у чиновника не было допуска к секретной информации, хотя ранее это не было проблемой. 

Ярослав Мил сказал ČTK, что у него есть определенный уровень доступа к секретной информации. Полная проверка безопасности, по его словам, для этой должности не нужна. «Никто даже не просил меня об этом», — сказал он. 

Мил сообщил, что министерство в последние дни неожиданно изменило некоторые ранее согласованные планы. О своем увольнении он узнал из СМИ.

«Внезапное увольнение Ярослава Мила с должности государственного уполномоченного по атомной энергии в то время, когда министр Гавличек пытается пригласить российский Росатом к участию в тендере на достройку Дукован, вызывает подозрения. Правительство Бабиша не заботится о безопасности страны, надеюсь, ситуация изменится после осенних выборов», — отметил глава партии ODS Петр Фиала.

«Я считаю Мила квалифицированным экспертом, который мог отстаивать интересы чешского государства при подготовке проекта по строительству нового блока атомной электростанции Дукованы», — написал глава партии Пираты Иван Бартош в Twitter.

«Когда кто-то является экспертом, а не марионеткой правительства, и начинает высказывать свое экспертное мнение, он становится неудобным. Премьер убирает этих людей. Это случилось и с правительственным уполномоченным Ярославом Милой. Обидно за эту страну», — добавил председатель партии KDU-ČSL Мариан Юречка.

 

  • Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

  • На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» 

  • Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

  • Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram


 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
аэс Дукованы строительство Россия Чехия Министерство промышленности и торговли
Читайте
по теме 
Россию и Китай могут исключить из тендера по строительству энергоблока Дукованы
09.12.2020 18:56 Экономика
Россию и Китай могут исключить из тендера по строительству энергоблока Дукованы
2486
Строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» начнется в 2030 году
16.08.2019 08:38 Экономика
Строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» начнется в 2030 году
1731
Чехия к апрелю определится с финансированием строительства новых блоков АЭС
29.01.2019 11:02 Экономика
Чехия к апрелю определится с финансированием строительства новых блоков АЭС
2021
В Чехии может появиться подземное хранилище ядерных отходов
19.08.2015 14:20 Общество
В Чехии может появиться подземное хранилище ядерных отходов
3672
Последние новости:
30
марта
Пражский Град откроет сады и парки для жителей Чехии
30.03.2021 14:51 Общество
Пражский Град откроет сады и парки для жителей Чехии
1974
Новое приложение позволит жителям Чехии ходить в рестораны во время эпидемии covid-19
30.03.2021 14:32 Общество
Новое приложение позволит жителям Чехии ходить в рестораны во время эпидемии covid-19
1979
Как коронавирус повлиял на доходы населения Чехии
30.03.2021 13:24 Экономика
Как коронавирус повлиял на доходы населения Чехии
1109
Продуктовые магазины в Чехии будут закрыты на Страстную пятницу
30.03.2021 08:11 Экономика
Продуктовые магазины в Чехии будут закрыты на Страстную пятницу
4282
29
марта
Полицейские в Чехии исправляли сумму штрафов стирающейся ручкой. Им грозит год тюрьмы
29.03.2021 19:10 Общество
Полицейские в Чехии исправляли сумму штрафов стирающейся ручкой. Им грозит год тюрьмы
2214
Предприниматели Чехии смогут получить компенсации от государства за апрель
29.03.2021 17:22 Экономика
Предприниматели Чехии смогут получить компенсации от государства за апрель
1602
Коронавирус в Чехии: все о путешествиях за пределы республики во время пандемии
29.03.2021 14:52 Общество
Коронавирус в Чехии: все о путешествиях за пределы республики во время пандемии
5424
В акции по уборке мусора поучаствовали 50 тысяч жителей Чехии
29.03.2021 13:03 Общество
В акции по уборке мусора поучаствовали 50 тысяч жителей Чехии
1087
На что обратить внимание при заполнении отчета о доходах и расходах для OSVČ в Чехии
29.03.2021 10:34 Экономика
На что обратить внимание при заполнении отчета о доходах и расходах для OSVČ в Чехии
1161
3D-печать, лазеры и робототехника: как FabLab готовит школьников Чехии к жизни в мире будущего
29.03.2021 10:00 Общество
3D-печать, лазеры и робототехника: как FabLab готовит школьников Чехии к жизни в мире будущего
638


Мобильная версия