Ярослав Мил выступил против сотрудничества с Россией при строительстве АЭС Дукованы в Чехии. Его отстранили

​Чехия планирует привлечь российский Росатом к участию в тендере на строительство нового блока АЭС Дукованы. По мнению представителей оппозиционных партий, именно с этим связано увольнение государственного уполномоченного по атомной энергии Ярослава Мила, который отвечал за этот проект.

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек считает, что увольнение Мила связано с проблемами в коммуникации. Кроме того, у чиновника не было допуска к секретной информации. Именно Гавличек обратился в правительство с предложением отсранить Ярослава Мила.

«В первую очередь причина — в отсутствии соответствующего сертификата безопасности для физического лица, а это является условием для выполнения функций Уполномоченного правительства по атомной энергии. Также неоднократные превышения своего мандата Уполномоченного правительства по атомной энергии в рамках координационной и профессиональной деятельности, несмотря на несколько предупреждений министра промышленности и торговли», — написал Гавличек своим коллегам по правительству.

Ярослав Мил сказал ČTK, что у него есть определенный уровень доступа к секретной информации. Полная проверка безопасности, по его словам, для этой должности не нужна. «Никто даже не просил меня об этом», — сказал он. Мил сообщил, что министерство в последние дни неожиданно изменило некоторые ранее согласованные планы.

Издание Aktuálně.cz и Respekt уже сообщали, что министр промышленности Карел Гавличек решил пригласить Росатом к участию в тендере на строительство АЭС Дукованы, несмотря на предупреждения спецслужб. В четверг, 25 марта, он планировал отправить России часть тендерной документации без одобрения правительства.

После критики со стороны оппозиции, а также министра иностранных дел Томаша Петршичека (ČSSD), который назвал действия Гавличека фактическим приглашением России к участию в тендере и угрозой национальной безопасности, заместитель премьер-министра пообещал, что этот вопрос будет поднят на заседании Совета государственной безопасности в понедельник, 29 марта. Гавличек настаивал на том, что он не пытался пригласить Россию участвовать в тендере.

Впоследствии Гавличек предложил правительству уволить государственного уполномоченного по атомной энергии Ярослава Мила, человека, который играет ключевую роль в подготовке тендера на сумму не менее 200 миллиардов крон.

Согласно выводам Respekt и Aktuálně.cz, Мил раскритиковал действия заместителя премьер-министра, связанные с отправкой документов и анкеты безопасности в Росатом. Свое мнение Мил высказал в письме в Совет государственной безопасности, на заседание которого он не был приглашен. Мил узнал о заседании и о своем увольнении из СМИ.

«Внезапное увольнение Ярослава Мила с должности государственного уполномоченного по атомной энергии в то время, когда министр Гавличек пытается пригласить российский Росатом к участию в тендере на достройку Дукован, вызывает подозрения. Правительство Бабиша не заботится о безопасности страны, надеюсь, ситуация изменится после осенних выборов», — отметил глава партии ODS Петр Фиала.

«Я считаю Мила квалифицированным экспертом, который мог отстаивать интересы чешского государства при подготовке проекта по строительству нового блока атомной электростанции Дукованы», — написал глава партии Пираты Иван Бартош в Twitter.

«Когда кто-то является экспертом, а не марионеткой правительства, и начинает высказывать свое экспертное мнение, он становится неудобным. Премьер убирает этих людей. Это случилось и с правительственным уполномоченным Ярославом Милом. Обидно за эту страну», — добавил председатель партии KDU-ČSL Мариан Юречка.

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Источник: aktualne.cz