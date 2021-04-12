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В Чехии начался прием заявок на выплату компенсаций COVID 2021

В Чехии начался прием заявок на выплату компенсаций COVID 2021

420on.cz 858
​Чешские предприниматели с 12 апреля могут подавать заявки на выплату финансовых компенсаций в рамках новой программы COVID 2021. Размер выплат составит 500 крон на одного сотрудника в день за период с 11 января по 31 марта.
В Чехии начался прием заявок на выплату компенсаций COVID 2021

Основным условием для участия в программе является падение продаж компании или индивидуального предпринимателя с января по март не менее чем на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года или годом ранее. Заявки будет принимать Министерство промышленности и торговли через свою онлайн-информационную систему. 

Заявления можно подавать до 31 мая. Общий объем финансовой помощи составит 6 млрд крон.

Государство в рамках COVID 2021 будет выплачивать предпринимателям компенсации, минимальный размер которых составит 1500 крон, независимо от того, работает в фирме один сотрудник или три. Работниками считаются люди, с которыми заключен трудовой договор, а также руководители, подписавшие контракт на выполнение соответствующих функций. В заявлении указывается количество работников, которые на 11 января 2021 года были зарегистрированы в чешской системе социального страхования.

Поддержка будет предоставлена ​​для покрытия расходов на ведение и поддержание бизнеса, то есть расходов на персонал, материальных затрат, таких услуг, как лизинг, амортизация, налоги и сборы, погашение ссуд или накладные расходы.

Кандидаты смогут объединить COVID 2021 с антивирусной программой поддержки трудоустройства, однако новая программа несовместима с компенсационным бонусом для самозанятых. Предпринимателям придется выбрать либо COVID 2021, либо другую новую программу COVID Nepokryté náklady, заявки на которую Министерство промышленности и торговли будет принимать с 19 апреля.

Профессиональные организации критикуют новые программы поддержки, принятые взамен COVID gastro или COVID nájemné. По словам экспертов, многие компании не получат финансовой поддержки. Новая программа  COVID 2021 ставит в невыгодное положение предпринимателей, которые пытались сохранить свою деятельность, создали интернет-магазин или продавали еду и напитки через специальные окна. Таким образом, их доход не снизился на 50% и они не будут соответствовать условиям участия в программе.

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Источник: ceskenoviny.cz/

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Темы
коронавирус Чехия индивидуальный предприниматель компенсация бизнес Министерство промышленности и торговли
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