Карел Гавличек: первыми в Чехии откроются парикмахерские и салоны красоты

Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек сообщил, что в приоритете у правительства снять ограничения на работу заведений в сфере услуг — парикмахерских и маникюрных салонов. Министр сообщил, что открытия не стоит ожидать ранее, чем через 14 дней.

Сейчас над планом снятия ограничений работает новая команда представителей Минпромторга, союзов и ассоциаций, которая в сотрудничестве с Минздравом готовит различные сценарии открытия заведений сферы услуг. Пока ведутся споры о том, каким должны быть показатели развития эпидемии, чтобы другие отрасли могли возобновить свою деятельность.

«Что касается Министерства промышленности и торговли, я сейчас не говорю о культуре или о спорте, мы хотим предложить, чтобы на первом этапе были открыты заведения сферы услуг, которые сложно заменить. Проще говоря то, что нельзя купить через Интернет», — сказал Гавличек.

Критерием для снятие ограничительных мер может быть, например, увеличение числа вновь подтвержденных случаев коронавируса за неделю или 14 дней,а также количество госпитализированных. Окончательное решение примет команда экспертов из различных ведомств, но зависеть оно будет от развития эпидемической ситуации в стране. «Не просите нас сейчас сказать, что будет 26 апреля», — добавил министр здравоохранения Петр Аренбергер.

Ранее Гавличек сообщил CNN Prima News, что между отдельными этапами снятия ограничений должны быть двухнедельные интервалы, чтобы правительство могло оценить последствия предыдущей отмены мер.

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Источник: lidovky.cz