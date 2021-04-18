Карел Гавличек: участие «Росатома» в достройке АЭС Дукованы в Чехии маловероятно

Из-за текущей политической ситуации «Росатом» вряд ли сможет участвовать в тендере на строительство нового блока атомной электростанции Дукованы. Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.

Гавличек придерживается такого мнения в связи с публикацией информации о том, что сотрудники российских спецслужб были причастны к взрывам складов боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. Министр предполагает, что правительство рассмотрит этот вопрос в понедельник, когда члены кабинета министров получат дополнительную информацию.

​В конце марте стало известно, что Чехия планирует привлечь российский «Росатом» к участию в тендере на строительство нового блока АЭС Дукованы. По мнению представителей оппозиционных партий, именно с этим было связано увольнение государственного уполномоченного по атомной энергии Ярослава Мила, который отвечал за этот проект. Напротив, китайская компания была исключена из списка участников конкурса.

Вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек считает, что российские компании не должны участвовать в завершении строительства блока АЭС в качестве членов консорциума. Об этом он заявил на чешском телевидении в программе Otázky Václava Moravce. Окончательное решение примет правительство.

В ближайшие дни Чешская Республика планировала разослать анкету с вопросами по безопасности всем потенциальным участникам тендера, в том числе и «Росатому».

«Я не могу представить, чтобы Росатом сейчас занимался оценкой безопасности», — сказал Гавличек.

«Я не знаю, что бы я написал в этой анкете для России, учитывая то, что произошло вчера», — добавил Гамачек.

Гавличек сообщил, что вопросы безопасности станут частью процесса принятия решения об участниках тендера. В прошлом силовики и часть оппозиции предостерегали правительство от включения российских и китайских компаний в тендер на Дукованы. Роль государства и его возможность в любое время вмешаться в процесс предусмотрена во всех контрактах с инвестором строительства нового блока АЭС, которым является электроэнергетический конгломерат ČEZ.

«Вероятное участие российских агентов во взрыве склада боеприпасов в Врбетице является крупнейшим нападением иностранного государства на территории Чехии со времен советской оккупации в 1968 году», — сказал Ондрей Веселы (ČSSD), председатель комитета по иностранным делам Палаты депутатов Чешской республики. Он считает высылку 18 российских дипломатов оправданной и ожидает от правительства дополнительной информации.

Заместитель председателя комитета по иностранным делам Ярослав Бжох (ANO) назвал ситуацию беспрецедентной, а реакцию чешской стороны — адекватной.

Депутат-коммунист Лев Лузар подчеркнул, что у него нет никакой информации о предполагаемой причастности российских агентов к взрывам и предостерег от эскалации чешско-российских отношений. Однако любое вмешательство иностранного государства на чужой территории недопустимо, полагает он.

Председатель TOP 09 Маркета Пекарова Адамова требует от чешского правительства еще более решительных шагов и считает случившееся актом государственного терроризма со стороны Москвы.

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Источник: ceskenoviny.cz