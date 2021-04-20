«Росатом» отреагировал на исключение из тендера на достройку АЭС «Дукованы» в Чехии

«Росатом» отреагировал на свое исключение из тендера на достройку чешской атомной электростанции Дукованы и назвал этот шаг «нерыночным и политически ангажированным решением», сообщает Интерфакс. «Росатом» подчеркнул, что атомная энергетика должна быть вне политики.

В российской компании считают, что это решение нанесет ущерб промышленности Чехии, поскольку предложение России «подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС "Дукованы", в рамках которого могли быть заключены контракты на миллиарды евро».

«Мы сожалеем о таком решении чешских властей, ведь российский и чешский атомно-промышленные комплексы имели серьезные перспективы развития взаимовыгодного партнерства не только в Чехии, но и в рамках совместной работы в третьих странах», — говорится в комментарии компании.

«Росатом» в своем обращении сделал акцент на том, что всегда придерживался правил честной рыночной конкуренции и предоставлял своим заказчикам лучшие технические разработки и выгодные цены.

Напоминаем, что в понедельник, 19 апреля, на очередном заседании правительство Чехии приняло решение исключить российскую компанию «Росатом» из участия в тендере на достройку АЭС Дукованы. Решение Чехии связано с политическим скандалом вокруг «дела Врбетице».

В субботу премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек объявили о причастности российских спецслужб к взрывам в Врбетице. После этого Чешская Республика выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ в Праге, Россия, в свою очередь, отправила домой 20 чешских дипломатов.