В супермаркетах Чехии больше не будет продуктов «двойного качества»

За продажу продуктов двойного качества чешским магазинам теперь грозит штраф на сумму до 50 миллионов крон. Поправку к закону о продуктах питания подписал сегодня президент Чехии Милош Земан.

Речь идет о продуктах, которые продаются во всех странах ЕС в одинаковых упаковках, но имеют различный состав. Различия должны быть обоснованы, а магазины обязаны проинформировать о них потребителей.

«Чешские граждане не будут потребителями второй категории», — заявил министр сельского хозяйства Мирослав Томан. Соблюдение запрета на двойное качество проконтролирует Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция (SZPI).

В 2019 году ЕС уже проводила проверку качества продуктов, поскольку некоторые страны Восточной Европы жаловались на существенные различия по сравнению с товарами из супермаркетов в Западной Европе. Эксперты протестировал 1400 продуктов из 19 стран и не выявили существенных отличий.

Выяснилось, что 9% продуктов в одинаковой упаковке отличаются по составу, еще 22% товаров с разными составами имели похожую (но не идентичную) упаковку. При этом не подтвердились теория о том, что качество продуктов основано на географическом принципе. Эксперты объяснили отличия разницей вкусовых предпочтений среди жителей разных стран.

О продуктах на полках супермаркетов Чехии Сенат говорил уже в марте. Тогда депутаты отклонили поправку к закону, который предусматривал обязательный минимум продуктов чешского производства в магазинах площадью более 400 квадратных метров. Предполагалось, что с 2022 года на полках будет не менее 55% чешских продуктов питания, а к 2028 году — не менее 73%. Квоты должны были охватить более ста видов из более чем 15 тысяч продаваемых продуктов.

Аграрная палата заявила, что законопроект о квотах хотя бы привлек внимание к нехватке качественных продуктов на полках чешских магазинов. Ведомство приветствует введение запрета на продажу продуктов двойного качества.

Принятая поправка также уточняет понятие «продукт чешского производства». «Ранее закон не учитывал тот факт, что некоторые ингредиенты нельзя получить в Чешской Республике по объективным причинам. Тем не менее, производство продуктов на основе этих ингредиентов является традиционным и широко распространенным в стране. Это, например, шоколадные конфеты, шоколад, чай, кофе и другие», — говорится в сообщении правительства.

Закон также запрещает продажу товаров в упаковке, которая не защищает от повреждений. Теперь недопустимо продавать, например, сыр, который не полностью завернут в пищевую пленку.

Контролировать соблюдение закона о продуктах «двойного качества» будут сотрудники инспекции под видом тайных покупателей.

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Источник: ceskenoviny.cz