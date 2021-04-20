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Правительство Чехии выплатит работникам скорой помощи по 120 тысяч крон

Правительство Чехии выплатит работникам скорой помощи по 120 тысяч крон

420on.cz 149
Работники скорой помощи в Чехии получат премии от государства в размере 120 тысяч крон. Деньги им перечислят медицинские страховые компании в июне, вместе с майской зарплатой.
Правительство Чехии выплатит работникам скорой помощи по 120 тысяч крон

Постановление правительства о выплатах премий будет подписано на днях, сообщила председатель профсоюза работников здравоохранения и социальной защиты Дагмар Житникова.

Премии в размере 75 000 крон предлагал выплатить работникам скорой помощи экс-министр здравоохранения Ян Блатны. Его преемник Петр Аренбергер и премьер-министр Андрей Бабиш решили увеличить выплаты до 120 тысяч крон. Такую же сумму медики получили в мае прошлого года, когда в стране началась эпидемия коронавируса.

Дополнительные надбавки за работу в период пандемии коронавируса предназначены тем, кто оказывает первую экстренную медицинскую помощь пациентам с covid-19 и обеспечивает транспортировку тяжелобольных в стационары. Работники скорой помощи рискуют своим здоровьем: в 50% случаев они не знают, заражены люди covid-19 или нет. Когда больницы были переполнены и не могли принимать пациентов, медики помогали перевозить пациентов с коронавирусом в другие регионы. Это одна из причин, по которой профсоюзы давно призывают к увеличению оплаты труда для этой категории работников. «С октября прошлого года медработники работают сверхурочно и они заслуживают поддержки от государства», — добавил Житникова.

 Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Медицина и фармацевтика врачи компенсация зарплата
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