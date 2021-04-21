Чехия в марте побила абсолютный рекорд по выдаче ипотеки

В марте чешские банки выдали 14,5 тысяч ипотечных кредитов на рекордную сумму 44,7 миллиарда крон, сообщает Fincentrum Hypoindex. Средняя процентная ставка по ипотеке незначительно выросла до 1,94%. До этого в течение 11-ти месяцев тарифы снижались.

Фото: Pixabay

Количество выданных ипотечных кредитов превысило рекордный ноябрь 2016 года, когда банки заключили 14 386 договоров.

«Март, несомненно, лучший месяц за всю историю Fincentrum Hypoindex. Средний размер ипотечного кредита составил 3 105 568 крон», — сказал Иржи Сикора, аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.

Средняя сумма ипотеки подтверждает, что давление на рост цен на недвижимость не ослабевает. Сокращается не только количество построенных домов, но и вводимых в эксплуатацию жилых объектов, что со временем отразится на предложении нового жилья.

«Таким образом, можно ожидать, что давление на растущие цены на недвижимость усилится», — считает Сикора.

Интерес к ипотеке подогревается сообщениями аналитиков и самих банков о том, что ставки по ипотеке будут расти. Однако рекордное количество выданных кредитов говорит скорее о заинтересованности населения в рефинансировании существующих ипотечных ссуд, отметил Сикора.

«Можно ожидать, что параллельно с ростом ставок количество и объем предоставляемых ипотечных кредитов будет медленно сокращаться», — добавил он.

По данным Чешской банковской ассоциации, сейчас ипотечный кредит имеют 16% чехов. Еще 13% планируют оформить кредит на жилье в будущем. В прошлом году банки в Чехии выдали ипотечные кредиты на общую сумму 256 миллиардов крон.

Смотрите новый выпуск «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: ct24.ceskatelevize.cz