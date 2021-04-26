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Министр здравоохранения Чехии: открытие магазинов 3 мая под вопросом

Министр здравоохранения Чехии: открытие магазинов 3 мая под вопросом

420on.cz 413
Чехии пока не удалось достигнуть показателя в 100 новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей за неделю. В связи с этим министр здравоохранения Петр Аренбергер заявил, что вероятно, 3 мая все магазины в Чехии не откроются.
Фото: idnes.tv
Министр здравоохранения Чехии: открытие магазинов 3 мая под вопросом

В Чешской Республике за последние семь дней на 100 000 жителей приходится 163 инфицированных. По оценкам министра, граница в 100 случаев может быть достигнута только к концу следующей недели. Ранее глава Минздрава говорил, что открытие магазинов планируется на 3 мая.

«Заведения сферы услуг откроются по всей стране. Они будут работать в ограниченном режиме. Если же уровень заболеваемости составит 100 случаев на 100 тысяч жителей, мы сможем открыть магазины», — сказал министр. Сегодня Минздрав должен утвердить правила открытия магазинов и заведений сферы услуг, в четверг их будет рассматривать правительство. 

3 мая возобновят работу парикмахерские, маникюрные салоны и другие заведения, предоставляющие услуги по уходу за телом. В салонах красоты смогут присутствовать только два человека — работник и клиент. Посетитель будет обязан предъявить негативный тест на коронавирус. ПЦР-тест (если его не оплачивает страховая компания) обойдется жителю Чехии в 1500 крон, результат действителен в течение семи дней. Тест на антиген для граждан республики бесплатный, результат действителен три дня. Аренбергер добавил, что самотестирование непосредственно в заведении допускается только в исключительных случаях. «Например, если пожилые люди живут рядом с учреждением, но далеко от (тестового) центра, поэтому не могут туда попасть. В этих исключительных случаях мы можем разрешить тестирование персоналом на месте», — пояснил он .

Ранее Минздрав заявлял, что альтернативой тесту будет вакцинация или подтверждение о том, что человек переболел коронавирусом в течение последних 90 дней. Однако пока у людей нет возможности получить такое подтверждение в письменной или электронной форме. Министерство здравоохранения совместно с Национальным агентством связи и информационных технологий готовит мобильное приложение, где будет содержаться информация о вакцинации, негативных тестах или болезни. Над аналогичным проектом работает сейчас и Торговая палата Чехии.

В отдельных регионах число новых случаев заражения за последнюю неделю снизилось до 100 на 100 000 жителей. Благодаря этому полностью возобновили работу детские сады в Карловарском, Краловеградецком и Пльзеньском крае. Со следующей недели во всех регионах, которые достигнут этого предела, к очному обучению вернутся ученики второй ступени начальных школ. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
магазины Чехия коронавирус Министерство здравоохранения
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