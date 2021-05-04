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С июня кадастр недвижимости Чехии перестанет быть общедоступным

С июня кадастр недвижимости Чехии перестанет быть общедоступным

420on.cz 374
С июня 2021 года анонимные пользователи больше не смогут получать данные из чешского кадастра недвижимости онлайн. Эта информация будет доступна только авторизованным пользователям.
Фото: Pixabay
С июня кадастр недвижимости Чехии перестанет быть общедоступным

Чешское геодезическое и кадастровое управление (ČÚZK) объясняет это решение резким увеличением количества обращений. В то же время ведомство хочет усилить защиту личных данных, хранящихся в кадастре. 

С июня полные данные кадастра недвижимости будут доступны только пользователям, вошедшим в систему через Портал национальной идентификации и аутентификации (eIdentita) или через учетную запись удаленного доступа к кадастру недвижимости. Незарегистрированные пользователи будут видеть онлайн только основную информацию о недвижимости и процессе регистрации объектов.

Интернет-приложение, открывающее доступ к кадастру недвижимости, с начала этого года работало очень медленно. Основная причина — программные роботы, которые автоматически скачивали информацию из кадастра. ČÚZK решил проблему в середине марта, укрепив технологическую инфраструктуру приложения. Однако из-за роста объемов автоматизированного извлечения данных ситуация может повториться. Именно поэтому ведомство ограничило доступ к информации о недвижимости для анонимных пользователей.

«Изменения в приложении не вызовет проблем для обычных пользователей», — сказали в ČÚZK. Данные по-прежнему будут бесплатными.

Кадастр недвижимости Чешской Республики содержит информацию о земельных участках, объектах недвижимости и их владельцах. 

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Источник: idnes.cz

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недвижимость покупка недвижимости интернет Чехия
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