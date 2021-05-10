В Чехии открылись все магазины

10 мая в Чехии полностью возобновили работу все магазины. Люди могут купить одежду, электронику и другие товары без каких-либо ограничений. Кроме того, с понедельника открыты салоны красоты, солярии, массажные салоны, туристические агентства и другие заведения сферы услуг.

Фото: pixabay

С 10 мая разрешено пребывание в санаториях людям, которые имеют проблемы со здоровьем и оплачивают проживание и лечение самостоятельно.

Когда придет следующая волна снятия ограничений, правительство Чехии решит на сегодняшнем заседании. По словам министра здравоохранения Петра Аренбергера, если число инфицированных продолжит сокращаться, открытие других заведений и летних террас ресторанов может быть ускорено.

К открытию в выходные готовились и торговые центры.

«Никому не пришлось что-либо доделывать в последний момент, потому что торговцы ждали открытия несколько недель. Клиенты могут рассчитывать на различные акции и скидки. Мы надеемся, что в магазины вернется большое количество посетителей», — сказала пресс-секретарь одного из крупных чешских торговых центров.

Она отметила, что в магазинах по-прежнему будут действовать строгие меры гигиены. Будет применяться правило — не более одного покупателя на пятнадцать квадратных метров торговой площади. Ношение респираторов в магазинах является обязательным.

«Количество людей в торговом зале обычно ограничивается количеством тележек и корзинок для покупателей», — пояснила пресс-секретарь.

С 10 мая также возобновят работу музеи, галереи, замки и крепости во всех регионах Чешской Республики.

Смотрите новый выпуск «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: novinky.cz