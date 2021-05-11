Инфляция превысила 3%: что подорожает в Чехии

​В апреле инфляция в Чехии выросла с 2,3% до 3,1%, что является максимальным показателем с сентября прошлого года. Больше всего подорожали автомобильное топливо и табачные изделия, сообщает Чешское статистическое управление.

Фото: Pixabay

В апреле цены на топливо и нефть выросли на 16,3% в годовом исчислении, спиртные напитки подорожали на 5,1%, пиво — на 8,5%, табачные изделия — на 19,5%. По сравнению с тем же периодом прошлого года цены на автомобили, аренду квартир, воду и канализацию также выросли, в то время как, например, цены на электроэнергию и природный газ упали. В целом цены на товары выросли на 3,3%, цены на услуги — на 2,8%.

Аналитики не ожидали столь высокого роста. По их прогнозам, инфляция в апреле должна была составить 2,7%.

Стоимость коммунальных платежей за жилье, которая в предыдущие годы сильно влияла на уровень инфляции, в этом году не изменилась. Причина — снижение цен на электроэнергию и газ.

Инфляция в Чехии неуклонно снижалась с июля 2020 года по март 2021 года, затем цены стали вновь расти.

Еще более драматические изменения наблюдаются в других странах Центральной Европы. Например, в Польше годовая инфляция выросла до 4,3% в апреле, а в Венгрии — до 5,1%.

Эксперты считают, что в этом году инфляция составит около 3% в Германии и около 2% в странах Европейского союза. Руководители центральных банков стран ЕС воспринимают это повышение цен как временное и не планируют реагировать на него ужесточением денежно-кредитной политики.

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Источник: ct24.ceskatelevize.cz