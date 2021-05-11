Спортивные залы в Чехии откроются 17 мая. Внутри будет максимум десять человек

Фитнес-центры, тренажерные залы и закрытые спортивные площадки откроются 17 мая. Правительство одобрило новые правила на заседании в понедельник. Заниматься спортом в одном помещении смогут только 10 человек, на каждого из которых должно приходиться 15 квадратных метров площади.

Решение о возобновлении работы крытых спортивных площадок правительство Чехии утвердило в понедельник. С 17 мая должны открыться тренажерные залы, танцевальные студии, фитнес-центры и тренажерные залы. Бассейны и сауны пока останутся закрытыми.

На каждого посетителя в зале должно быть минимум 15м2 внутренней площади. В одном помещении не должно быть более 10 человек, в группах могут тренироваться не более двух человек.

Перед посещением люди должны будут показать подтверждение с отрицательным результатом теста на коронавирус, свидетельство о вакцинации или подтверждение о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 90 дней. Будут приниматься как ПЦР-тесты (действительны 7 дней), так и антигенные (действителен 3 дня).

Посетители должны будут соблюдать дистанцию не менее двух метров. Исключение, как и всегда, действует для членов одной семьи. Согласно постановлению правительства, в фитнес-центрах и спортзалах нельзя будет пользоваться душевыми и раздевалками.

Президент Чешской фитнес-палаты (ČKF) Яна Гаврдова хочет договориться с правительством о внесении изменений в правила. По ее словам, было бы целесообразно увеличить допустимое число спортсменов на групповых занятиях, разрешить использование душевых и раздевалок, а также открытие wellness-центров. Гаврдова предложит корректировки во время заседания правительства в четверг, 13 мая.

ČKF оценивает финансовые потери закрытых спортивных площадок, бассейнов и саун более чем в пять миллиардов крон. Из 3000–4000 компаний и десятков тысяч индивидуальных предпринимателей и сотрудников, которые работали в сфере спорта до эпидемии коронавируса в Чехии, до 25% закроются из-за правительственных запретов.

Напоминаем, что спортивные залы и фитнес-центры в Чешской Республике закрыты с 9 октября. Кратковременное открытие с множеством ограничений случилось в декабре 2020 года.

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Источник: CNN Prima news