Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.56
USD
21.2
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d 10 °C
Бизнес в Чехии на подъеме: 11 тысяч новых компаний за четыре месяца эпидемии

Бизнес в Чехии на подъеме: 11 тысяч новых компаний за четыре месяца эпидемии

420on.cz 144
За первые четыре месяца 2021 года в Чехии стало на 10 744 новых компаний больше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 17%. Предприниматели находят возможности для развития даже во время эпидемии коронавируса в стране.
Фото: Pixabay
Бизнес в Чехии на подъеме: 11 тысяч новых компаний за четыре месяца эпидемии

Чешская экономика начинает сложный путь восстановления после жесткого локдауна. Это повлияло на заинтересованность предпринимателей в открытии нового бизнеса

В январе 2021 года в Чешской Республике предприниматели зарегистрировали 2451 новую компанию, что на 10% меньше, чем в 2020 году. Уже с февраля количество вновь созданных фирм стало расти: в этом месяце было открыто 2556 компаний. В марте бизнес открыли 3018 предпринимателей. Это рекордный показатель за последние четыре года.

В апреле в Чешской Республике появилось 2719 новых компаний — на 61% больше, чем в том же месяце прошлого года и на 13% больше, чем в апреле 2019 года.

В настоящее время в Чешской Республике насчитывается 524 716 фирм. 26 839 из них —  акционерные общества, 497 877 — общества с ограниченной ответственностью. 

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
бизнес компании Чехия статистика коронавирус
Читайте
по теме 
Обзор СМИ Чехии: школы, стартапы, пластическая хирургия и цены на туалетную бумагу
13.05.2021 14:13 Общество
Обзор СМИ Чехии: школы, стартапы, пластическая хирургия и цены на туалетную бумагу
126
Гигиенисты и рестораторы Чехии договорились: у гостей тесты на covid проверять не будут
13.05.2021 09:26 Общество
Гигиенисты и рестораторы Чехии договорились: у гостей тесты на covid проверять не будут
1746
Школы, спорт и магазины. Правительство Чехии снимает ограничения
06.05.2021 15:20 Общество
Школы, спорт и магазины. Правительство Чехии снимает ограничения
6159
Глава Минздрава Чехии скрыл миллионы, заработанные на клинических исследованиях
06.05.2021 11:01 Общество
Глава Минздрава Чехии скрыл миллионы, заработанные на клинических исследованиях
3048
Последние новости:
13
мая
За все посылки из третьих стран в Чехию придется платить НДС
13.05.2021 14:57 Экономика
За все посылки из третьих стран в Чехию придется платить НДС
18
В Чехии с 16 мая начинается запись на вакцинацию от COVID-19 лиц старше 40 лет
13.05.2021 14:34 Общество
В Чехии с 16 мая начинается запись на вакцинацию от COVID-19 лиц старше 40 лет
81
Обзор СМИ Чехии: школы, стартапы, пластическая хирургия и цены на туалетную бумагу
13.05.2021 14:13 Общество
Обзор СМИ Чехии: школы, стартапы, пластическая хирургия и цены на туалетную бумагу
126
Образование в Чехии: где учиться на маркетолога
13.05.2021 10:16 Общество
Образование в Чехии: где учиться на маркетолога
316
Гигиенисты и рестораторы Чехии договорились: у гостей тесты на covid проверять не будут
13.05.2021 09:26 Общество
Гигиенисты и рестораторы Чехии договорились: у гостей тесты на covid проверять не будут
1746
12
мая
Рестораны Чехии имеют право не обслуживать гостей без теста на covid-19
12.05.2021 20:47 Общество
Рестораны Чехии имеют право не обслуживать гостей без теста на covid-19
1451
Пьяный водитель напал на полицейских на Староместской площади в Праге
12.05.2021 18:02 Общество
Пьяный водитель напал на полицейских на Староместской площади в Праге
1408
За опоздание жительницу Брно сняли с учета в бюро труда. Суд на ее стороне
12.05.2021 16:34 Общество
За опоздание жительницу Брно сняли с учета в бюро труда. Суд на ее стороне
1368
В Опаве у семи человек обнаружили мутировавший штамм коронавируса
12.05.2021 15:02 Общество
В Опаве у семи человек обнаружили мутировавший штамм коронавируса
1444
Рестораторы Чехии: заведения не имеют права требовать тесты на covid-19
12.05.2021 13:01 Общество
Рестораторы Чехии: заведения не имеют права требовать тесты на covid-19
2489


Мобильная версия