Бизнес в Чехии на подъеме: 11 тысяч новых компаний за четыре месяца эпидемии

Чешская экономика начинает сложный путь восстановления после жесткого локдауна. Это повлияло на заинтересованность предпринимателей в открытии нового бизнеса.
В январе 2021 года в Чешской Республике предприниматели зарегистрировали 2451 новую компанию, что на 10% меньше, чем в 2020 году. Уже с февраля количество вновь созданных фирм стало расти: в этом месяце было открыто 2556 компаний. В марте бизнес открыли 3018 предпринимателей. Это рекордный показатель за последние четыре года.
В апреле в Чешской Республике появилось 2719 новых компаний — на 61% больше, чем в том же месяце прошлого года и на 13% больше, чем в апреле 2019 года.
В настоящее время в Чешской Республике насчитывается 524 716 фирм. 26 839 из них — акционерные общества, 497 877 — общества с ограниченной ответственностью.
Источник: idnes.cz