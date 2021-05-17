Бабиш призвал людей 40+ «атаковать» портал регистрации на вакцинацию от covid-19. Сайт упал сразу после запуска

В ночь на понедельник система регистрации на вакцинацию перестала работать почти на час. В полночь люди старше 40 лет могли записаться на прививку, но многие из них напрасно дожидались позднего запуска системы. Одновременно с этим премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призывал сорокалетних «атаковать» сайт.

Жители Чешской Республики старше 40 лет, заинтересованные в вакцинации, в ночь на понедельник столкнулись с техническими проблемами на сайте. Веб-браузеры сообщили, что страница регистрационной формы не существует.

Согласно ČTK, примерно 50-минутное отключение системы произошло одновременно с открытием регистрации для возрастной группы 40+. В то же время премьер-министр Андрея Бабиша в своем аккаунте в Твиттер буквально побуждал людей в возрасте от 40 «атаковать» сайт и записываться на прививки.

«Если вам 40 с лишним, запишитесь на вакцинацию прямо сейчас. Вы — сильная группа», — призвал Бабиш одновременно с «падением» системы.

Pokud je vám 40 plus, zaregistrujte se právě teď na očkování. Jste silná skupina a doufám, že vezmete registrace útokem https://t.co/hgNbTshW2n — Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 16, 2021

Tak to my bychom s manželem rádi. Ale máte to rozbitý a tak tu bdime vsichni 40 úplně zbytečně...víte co, nechte si ty rady od cesty...a jděte radši od válu. pic.twitter.com/0Fqf7B4ncQ — Bara Ladinová (@Bara_Ladinova) May 16, 2021

Другой правительственный аккаунт, Chytrá karanténa, извинился утром за короткое отключение после полуночи.

«Мы решили проблему, но все же приносим свои извинения всем, кто столкнулся с проблемами при входе в систему. Теперь все работает », — пишет Chytrá karanténa в Твиттере. За первые восемь часов, несмотря на отключение, более 88 000 человек в возрасте от 40 лет, заинтересованных в вакцине, смогли зарегистрироваться.

OČKOVÁNÍ. Registrace pro všechny nad 40 let jede. Doposud se registrovalo přes 34 tisíc zájemců. A to i přes krátký výpadek, který jsme měli krátce po půlnoci. Problém jsme vyřešili, ale i tak se omlouváme všem, kterým jsme tím zkomplikovali přihlášení. Nyní již vše jede. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) May 17, 2021

Многие люди с юмором отреагировали на то, что система дала сбой одновременно с появлением в Твиттере Андрея Бабиша призывов «атаковать» сайт. «Я наивно ожидал регистрации. Что ж, получилось как всегда. И снова отличная работа», — написала в Twitter пользователь под именем Карин в ответ на призыв премьер-министра.

«Мы с мужем хотели (зарегистрироваться). Но ничего не работает, поэтому мы все не спим совершенно без надобности... знаете что, оставьте свои советы при себе», — написала премьер-министру пользователь социальной сети по имени Бара Ладинова.

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Источник: seznamzpravy