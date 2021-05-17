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24 мая в Чехии откроются отели, кинотеатры и все учебные заведения

24 мая в Чехии откроются отели, кинотеатры и все учебные заведения

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Правительство Чехии на сегодняшнем заседании одобрило открытие отелей и пансионатов с 24 мая. В этот же день при определенных ограничениях смогут возобновить работу кинозалы и театры.
24 мая в Чехии откроются отели, кинотеатры и все учебные заведения

Со следующего понедельника в стране будет разрешено проведение массовых спортивных и культурных мероприятий на улице с участием до 1000 человек. Во внутренних помещениях можно будет проводить мероприятия при условии, что количество участников не превысит 500 человек. Работу смогут возобновить кинозалы и театры. 

Заниматься спортом во внутренних помещениях смогут одновременно 12 человек, в общей сложности на одной крытой спортивной площадке смогут находиться не более 30 спортсменов, сообщил министр здравоохранения Петр Аренбергер.

С 24 мая принимать туристов будут гостиницы и пансионаты, однако гости должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, подтверждение о вакцинации или о том, что человек переболел covid-19. Ограничений по количеству гостей при соблюдении этих условий не будет, сообщил министр промышленности и торговли Карел Гавличек. 

Гостиницы в Чехии закрыты для туристов с 18 декабря. Сейчас отели могут принимать только сотрудников в командировке или тех, кто приехал , чтобы посетить врача. 

Внутренние помещения ресторанов по плану должны открыться 7 июня, если эпидемическая ситуация в стране не ухудшится. 

Обучение в художественных школах разрешено с 24 мая без ограничений при наличии тестов. Если результатов теста нет, то на  занятиях могут присутствовать максимум 10 учеников. В детских досуговых центрах разрешено проведение кружков для 10 детей без тестов, с тестами — до 50 человек внутри помещений и до 100 — на улице.

С 24 мая во всех начальных школах Чехии будет отменено ротационное обучение (с 17 мая только в отдельных регионах республики ученики начальных школ перешли на очное обучение без ротации). Для школьников младших классов тесты будут обязательными раз в неделю, для старшеклассников — два раза в неделю. Все ученики должны носить респираторы или медицинские маски. 

Со следующего понедельника полностью возобновится обучение в средних школах и высших учебных заведениях (кроме практического обучения).

Источник: seznamzpravy.cz

 
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гостиницы Чехия правительство Министерство здравоохранения рестораны коронавирус кинотеатр театр
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