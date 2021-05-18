Чешские железные дороги начинают возвращать отмененные из-за COVID-19 маршруты в Европу

В июне Чешские железные дороги возобновят сообщение с крупными городами в Чехии и других странах. Больше поездов будет курсировать в Польшу, Венгрию, Германию и Словакию. Будут восстановлены некоторые ночные маршруты. Работу в полном объеме постепенно возобновят и другие чешские перевозчики, например RegioJet.

Чешские железные дороги начали возобновлять маршруты, закрытые или ограниченные во время эпидемии коронавируса, уже в апреле. Чаще стали ходить поезда из Праги в Остраву, Пухов, Хеб, Ческе Будейовице и Дечин. С 20 мая скоростные поезда начали курсировать из Праги в Вену, Градец-Кралове или Хеб по обычному расписанию.

Дальнейшее увеличение числа маршрутов запланировано на июнь. Поезда EC Metropolitan, которые сейчас ходят по сокращенному маршруту Прага-Штурово, снова отправятся в Будапешт. Также будет усилено сообщение между Прагой и Варшавой — здесь вновь будут курсировать два экспресс-поезда каждый день. С начала июня между Прагой и Цюрихом возобновится ночное железнодорожное сообщение.

В июле жители Чехии смогут отправиться в Словакию по маршруту Прага – Кошице и Прага – Гуменне, ночной маршрут будет открыт в Варшаву.

В связи с постепенным улучшением эпидемиологической ситуации и ослаблением некоторых государственных мер RegioJet вернулся к обычному расписанию поездов на маршрутах Прага-Острава-Кошице и Прага-Брно-Братислава/Вена. В выходные также открылось ночное сообщение из Праги в Кошице.

В конце мая RegioJet впервые в этом году отправит поезда в Хорватию — продано уже 25000 билетов. С 13 июня поезда Regiojet будут ездить в Будапешт.

Источник: ceskenoviny.cz