Правительство Чехии отказалось от услуг экспертов по эпидемии MeSES

Во вторник, 18 мая, Министерство здравоохранения Чехии объявило о роспуске Междисциплинарной группы по эпидемическим ситуациям (MeSES), которая в последние недели критиковала действия правительства.

Фото: ČTK

Один из членов группы MeSES, социолог Мартин Бухтик написал в Твиттере, что узнал о роспуске группы после телефонного звонка заместителя министра здравоохранения. Официальную причину роспуска MeSES правительство экспертам не сообщило.

17 мая главный эпидемиолог IKEM и председатель группы MeSES Петр Смейкал заявил в интервью изданию Novinky, что Чехия не справилась с эпидемией. Это противоречило утверждениям премьер-министра Андрея Бабиша, который считает, что правительство с эпидемией справилось, несмотря на то, что в республике скончались 30000 человек, инфицированных covid-19. В интервью Смейкал также раскритиковал бездействие некоторых государственных органов и объяснил, почему правительство перестало придерживаться мнения экспертов.

«Мне кажется, что они внезапно осознали, что на самом деле не Междисциплинарная группа по эпидемиям должна контролировать снятие ограничений, а структуры Минздрава или Государственного института здравоохранения», — сказал он.

Группа MeSES в том числе критиковала планы правительства по быстрому снятию ограничений, что не соответствовало ранее принятой стратегии.

Другой член группы, Ян Кулвейт, который моделирует развитие эпидемий в Оксфордском университете, напомнил, что правительство начало прислушиваться к экспертам только тогда, когда число погибших было чрезвычайно высоким.

Среди министров нет однозначного мнения о роспуске MeSES. Министр образования Роберт Плага сожалеет о прекращении сотрудничества с экспертами. «Я хотел бы поблагодарить всех членов группы MeSES за сотрудничество, опыт и поддержку на основе данных, которых здесь не хватало и, к сожалению, теперь будет опять не хватать», — написал Плага в Твиттере.

MeSES была создана в середине марта этого года в качестве экспертно-консультативного органа при Министерстве здравоохранения в связи со стремительным распространением нового типа коронавируса. Помимо эпидемиологов, в состав группы входят специалисты в области экономики, социологии и права.

Критиков раздражало, что MeSES не несет юридической, экономической или политической ответственности за свои рекомендации по борьбе с эпидемией.

Смотрите новый выпуск «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: novinky.cz