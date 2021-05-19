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Эксперты сообщили о росте средней ставки по ипотеке в Чехии

Эксперты сообщили о росте средней ставки по ипотеке в Чехии

420on.cz 833
​В апреле чешские банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму более 39 миллиардов крон. Средняя ставка по ипотеке в апреле увеличилась до 1,98% (в марте этот показатель составлял 1,94%), сообщает Hypoindex. До этого в течение 11-ти месяцев процентные ставки по ипотечному кредитованию снижались.
Фото: Pixabay
Эксперты сообщили о росте средней ставки по ипотеке в Чехии

«Средняя процентная ставка по ипотеке выросла, но пока не превышает двух процентов», — сказал ипотечный аналитик Иржи Сикора. Банки продолжают повышать ставки, поэтому можно предположить, что тенденция роста продолжится.

Банки испытывают сложности из-за огромного интереса к ипотеке и не успевают оформлять договоры. «Банки перегружены и не могут заключать контракты, по которым были предварительно согласованы более низкие ставки. Но это должно измениться в течение мая, когда средняя ставка превысит 2%», — предупредил Сикора.

В апреле банки выдали почти на 2000 ипотечных кредитов меньше, чем в марте. Объем выданных кредитов снизился на 5,5 миллиарда крон — до 39 миллиардов. Тем не менее, апрель по своим показателям более чем вдвое превысил объем «обычного» ипотечного месяца. 

«Возможно, что банки просто не смогли обработать больше ипотечных договоров», — считает представитель одного из чешских банков Милан Волдржих. По его словам, текущие ставки банков по ипотеке на 0,3–0,4 процентных пункта пункта выше, чем сообщает Hypoindex. Тот факт, что средняя ставка практически не изменилась, является лишь отражением более длительного времени обработки контрактов в банках и соблюдения гарантий с начала года.

Это подтверждает и аналитик Даниэль Горняк. По его словам, тенденция изменилась и большинство банков уже сообщают об ипотечных ставках более 2% для пятилетних фиксаций и около 2,5% — для десятилетних фиксаций.

 

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
ипотеки покупка недвижимости Чехия банки кредитование
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